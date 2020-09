Le président Donald Trump a critiqué Laurene Powell Jobs, la dirigeante milliardaire et veuve de l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, en raison de sa participation majoritaire dans The Atlantic.

«Steve Jobs ne serait pas heureux que sa femme gaspille de l’argent, il l’a laissée dans un magazine en déroute de la gauche radicale qui est dirigé par un escroc (Goldberg) et qui crache FAKE NEWS & HATE», a tweeté Trump dimanche matin. “Appelez-la, écrivez-lui, dites-lui ce que vous ressentez !!!”

Steve Jobs ne serait pas heureux que sa femme gaspille de l’argent. Appelez-la, écrivez-lui, dites-lui ce que vous ressentez !!! https://t.co/wwuoP85bQE – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 6 septembre 2020

Les commentaires du président interviennent après que le rédacteur en chef de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ait publié jeudi un article rapportant que Trump avait qualifié les vétérans américains morts au combat de «suceurs» et de «perdants». L’article rapporte également que Trump a demandé que les vétérans blessés soient exclus des défilés militaires et révèle plusieurs commentaires désobligeants qu’il a faits à propos des membres du service militaire.

L’article cite quatre sources anonymes, et certains aspects ont été confirmés par la correspondante de Fox News Jennifer Griffin et CNN, bien que Trump nie que le rapport soit exact. Il a appelé Fox News à renvoyer Griffin à la suite de ses commentaires sur l’article de l’Atlantique.

La citation de Trump a tweeté l’activiste politique conservateur Charlie Kirk, qui a insinué que Jobs avait une arrière-pensée dans l’article de l’Atlantique après avoir fait don de 500,00 $ à la campagne présidentielle de Joe Biden.

Après la mort de son mari, Jobs a fondé The Emerson Collective, une organisation pour le changement social, l’éducation, la réforme de l’immigration et la défense des médias. En 2017, la société a acheté une participation majeure dans The Atlantic.

L’article de l’Atlantique est la dernière des attaques fréquentes de Trump contre les médias. Dimanche, il a également menacé de retirer des fonds des écoles qui utilisaient le «Projet 1619», lauréat du prix Pulitzer du New York Times, qui examinait l’esclavage aux États-Unis, dans les programmes d’études.