Pourquoi Trump a-t-il interdit les formations critiques sur la théorie raciale?

Dans sa note de service, Vought a déclaré que les formations sur la théorie critique de la race et le privilège des Blancs «vont non seulement à l’encontre des croyances fondamentales que notre nation défend depuis sa création, mais qu’elles engendrent également la division et le ressentiment au sein de la main-d’œuvre fédérale. Il a déclaré que le président Trump lui avait ordonné de veiller à ce que les agences fédérales cessent d’utiliser l’argent des contribuables pour financer ces «sessions de formation à la propagande».

«Nous ne pouvons accepter que nos employés reçoivent une formation qui vise à saper nos valeurs fondamentales en tant qu’Américains et à stimuler la division au sein de notre main-d’œuvre», a ajouté Vought. «La propagande de division, fausse et dégradante du mouvement critique de la théorie raciale est contraire à tout ce que nous défendons en tant qu’Américains et ne devrait avoir aucune place au sein du gouvernement fédéral.

Vought a également affirmé que le président Trump était «pleinement attaché au traitement juste et égal de tous les individus aux États-Unis» et «a fait ses preuves en faveur de ceux dont la voix a longtemps été ignorée et qui n’ont pas profité de toutes nos le pays a à offrir.

Russell Vought

Le président Trump a lui-même tweeté la nouvelle samedi, écrivant: «C’est une maladie qui ne peut pas continuer. Veuillez signaler toute observation afin que nous puissions rapidement éteindre! »

D’autres utilisateurs de Twitter ont cependant dénoncé l’interdiction. «Nous échouons en tant que nation lorsque nous choisissons d’interdire les discussions sur le racisme en cours et la suprématie blanche violente», a écrit Kristen Clarke, présidente et directrice exécutive du Lawyers ‘Committee for Civil Rights Under Law.

Le journaliste Jamal Smith a tweeté: «La théorie critique de la race aide à contextualiser la façon dont le racisme systémique nous affecte. Trump et son parti perpétuent le racisme systémique, mais prétendent qu’il n’existe pas. Bien sûr, il veut que des «observations» de CRT soient rapportées. C’est la suprématie blanche qui tente de couvrir ses traces.

Et le Dr Walker, directeur associé du UMass Center for Health and Human Performance, a écrit: «Si l’administration actuelle annule les formations critiques fondées sur la théorie de la race, les qualifiant de ‘non-américains’ ne vous effraie pas. maintenant, en plus de [gestures widely], Je ne sais pas comment vous joindre.

