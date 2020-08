« Tu peux faire ce que tu veux, parce que tu es fou, m’a dit un jour Cantinflas »

▲ Loco Valdés – au centre de l’image – dans une émission de télévision Photo avec l’aimable autorisation des archives familiales Valdés Peña

Francesco Taboada Tabone

Spécial pour La Jornada

Journal La Jornada

Samedi 29 août 2020, p. 8

Manuel Fernando Valdés Castillo, devenu célèbre sous le surnom de Loco Valdés, est décédé hier à l’aube. Le cinéaste Francesco Taboada Tabone prépare depuis quatre ans un documentaire sur qui a été l’une des grandes figures du cinéma national, le fondateur de la télévision mexicaine et la figure de proue du monde du divertissement pendant plus de quatre décennies.

Ci-dessous, nous reproduisons une partie de l’interview qui apparaîtra dans le long métrage intitulé El Loco.

À propos de ses débuts à la télévision, Manuel Valdés a commenté:

«Un jour, ils nous ont appelés pour nous dire que nous allions participer au premier programme télévisé. J’ai travaillé comme danseuse dans le ballet de Chapultepec dirigé par l’enseignante Gloria Mestre. Le programme s’appelait Jardín Cerveza et c’était la première fois que j’apparaissais à la télévision. Puis plus tard, ils m’ont appelé pour faire des Variétés de midi, dans l’année de je ne me souviens pas. J’ai dû faire tout ce qui m’est venu à l’esprit à l’époque, parce qu’il n’y avait personne pour vous dire quoi faire; J’ai moi-même commencé à improviser tout au long du programme, c’est pourquoi j’ai inventé Kolofox, un petit martien qui était comme mon assistant à l’écran. Il était ma création, mais aussi mon ami imaginaire. Dans l’un des spectacles, Kolofox meurt. J’étais tellement investi dans le personnage que je l’ai ressenti et j’ai pleuré. Les gens ont envoyé des lettres pour dire que Kolofox ne devrait pas mourir, alors je ferais mieux de le revivre quelques jours plus tard.

«Pour compléter le programme, le producteur a eu l’idée de demander à ma chère Lechuguita, lechugón, un panier de coton (Héctor Lechuga) et Luis Falcón, le duc de la bonne humeur, qui n’avait rien d’un duc et moins de bonne humeur, non c’est vrai, ce n’est pas vrai – qu’ils ont écrit des croquis. Une autre partie du programme consistait à sélectionner, je veux dire, des entrevues. De cette formule est née Variedades de midnight, également produite par mon mentor, M. Luis de Llano Palmer. De grands artistes étaient au programme: le professeur Agustín Lara, María Félix, María Victoria, Pedro Vargas … «

À propos de son nom de scène, le comédien raconte: «Je me suis présenté comme El Pelón Valdés. Un jour, Don Luis de Llano, deuxième après Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, m’a appelé à son bureau d’un ton solennel: «L’ingénieur électricien m’a dit qu’il était monté sur scène et avait failli être électrocuté. Qu’est-ce que tu es fou, Valdés? »« Oui, j’ai répondu.

«J’ai aimé le son de Loco Valdés, et à partir de là, ça s’est très bien passé pour moi. Les gens m’ont accueilli comme si j’étais leur parent, où que j’aille. Je leur disais: «Que s’est-il passé, ma famille?» Eh bien, ils me voyaient tous les jours à la télé, et j’étais déjà comme un membre de leur famille. Quand je suis allé voir Cantinflas pour me dire ce qu’il pensait de ma comédie, il m’a dit: « Tu peux faire ce que tu veux, tu es fou. » Don Mario Moreno Cantinflas m’a très bien traité. «

À propos du célèbre programme Salad de locos talk:

«Ils allaient faire un programme avec Héctor Lechuga et Alejandro Suárez appelé ESalad de Lechuga, et Humberto Navarro, le producteur, a eu l’idée de m’inviter, car jusque-là je travaillais toujours seul. C’était intéressant pour moi, car Manuel Rodríguez Ajenjo était aussi écrivain; pour la première fois, j’ai travaillé avec un script. Quand je suis entré dans le programme, ils ont changé le nom en Crazy Salad. Le programme était un coup, très réussi. À cette époque, il était également propriétaire d’El show del Loco Valdés et filmait également des films. Lors d’une émission, j’étais si fatigué que je me suis endormi. Ils ont envoyé des sponsors et ils sont revenus, et j’ai dormi sur le canapé. Les gens ne l’ont pas changé, il a continué à regarder le programme. «

▲ Le cinéaste et le comédien lors de l’enregistrement d’El Loco Photo gracieuseté des Archives de la famille Valdés Peña

▲ Manuel Valdés tient Taboada Tabone comme un enfant Photo avec l’aimable autorisation des archives de la famille Valdés Peña

▲ Affiche du documentaire Photo gracieuseté des Archives de la famille Valdés Peña

L’anecdote de Bomberito et Gobernación

Manuel Valdés parle de la censure: « Dans El show del loco, j’ai inventé qu’ils enverraient un peso … »

-Pour que?

– Pour un meilleur fou. Ils m’ont envoyé des pièces de monnaie, des peintures, des lettres, beaucoup de choses. Puis quelqu’un a eu l’idée de voter pour moi à la présidence et de nombreuses personnes ont inscrit mon nom sur les bulletins de vote. C’est un phénomène qui a surpris le gouvernement. Mais je ne me suis jamais intéressé à la politique, même si j’étais un ami proche de nombreux politiciens très clairsemés. Avant la fin de son mandat, un président m’a dit: « Que voulez-vous, mon loquito? » « Votre amitié suffit, monsieur. Je vous demande juste une carte pour me rappeler que j’étais ici.

«J’ai passé plusieurs Noëls à Los Pinos. C’est à l’époque de Don Luis Echeverría que j’ai eu l’idée de dire à l’émission «Savez-vous qui était le président du pompier? Bomberito Juárez Et sa femme? Mme Manguerita Maza de Juárez ». Ils m’ont immédiatement convoqué au Bureau de l’Intérieur, et j’ai dû aller réciter à Juárez un éloge que mon institutrice de troisième année m’a appris. «

Interrogé sur son premier rôle principal au cinéma, il a répondu: «El Supermacho a été mon premier rôle principal, avec Óscar Pulido, mon cher. Le héros du film devait nager, je ne savais pas nager et quand le réalisateur l’a découvert, il m’a dit: «Vous ne savez pas nager, n’est-ce pas? Combien de m… masse cérébrale vous avez, pourquoi ne me l’avez-vous pas dit avant? »« Kikiriki fait?, Ai-je dit.

« Le directeur m’a donné trois semaines pour apprendre à nager et m’a donné le professeur Tovar, qui était l’entraîneur du célèbre plongeur Joaquín Capilla, et c’est ainsi que j’ai réussi à faire avancer le Supermacho. »

Il se souvient de ses frères: «Avec mon frère Germán, nous avons fait The Mocking Ghosts and Two Ghosts and a Girl. Mon frère m’a beaucoup appris, il m’a dit: « Montez de ce côté, voici votre lumière et vous représentez mieux devant la caméra. » J’admirais mon frère Germán; C’était mon inspiration, mais j’ai toujours pensé à ne pas l’imiter. Mon frère Monchito (don Ramón) a également triomphé à cause de son naturel, il a fait quelque chose de différent de Germán. «

Sur sa comédie: «J’étais le créateur de mon propre humour, d’une comédie originale. Loco Valdés il n’y en a qu’un et il y en aura un, un, un! «

Aucune réponse d’Imcine ou de télévision

Le documentaire El Loco est produit de manière totalement indépendante. En plus des plusieurs heures d’entretiens qu’il a menés, le réalisateur Francesco possède une précieuse archive photographique de la vie de Don Manuel. Il doit encore finaliser l’obtention des fichiers de ses programmes, ce qui n’a pas été possible jusqu’à présent, malgré le fait qu’il l’a lui-même demandé à la société de télévision pour laquelle il a travaillé toute sa vie.

Compte tenu de l’importance de Manuel Valdés pour le cinéma national, Taboada Tabone a sollicité le soutien de l’Institut mexicain de la cinématographie (Imcine) à travers ses appels, mais n’a pas reçu de réponse positive. Le réalisateur prévoit de présenter El Loco en 2021, en hommage à l’une des grandes figures de la culture populaire mexicaine. Commentaire: «J’ose dire qu’avec son départ meurt aussi l’influence écrasante de la télévision mexicaine sur la société mexicaine. Avec la mort du fou, la télévision s’éteint. Comme ci comme ça ».

(Avec informations de la rédaction)