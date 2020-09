Dans le tour d’horizon des actualités télévisées d’aujourd’hui, “The Drew Barrymore Show” a annoncé la programmation pour sa première semaine, et AMC a publié une nouvelle bande-annonce pour “Soulmates”.

PROGRAMMATION

Oprah Winfrey et Livres Apple a annoncé le “Club de lecture d’Oprah” Podcast. Au cours de la série de huit épisodes, le journaliste lauréat du prix Winfrey et Pulitzer Isabel Wilkerson explorera les huit piliers de caste décrits dans le livre à succès de Wilkerson “Caste: les origines de nos mécontentements. » De nouveaux épisodes seront diffusés deux fois par semaine les mardis et jeudis, à partir de aujourd’hui.

“Le spectacle Drew Barrymore«A annoncé sa programmation de la première semaine. Sur 14 sept., Cameron Diaz et Lucy Liu rejoindra Barrymore pour un “les anges de Charlie”Réunion, et Adam Sandler fera également une apparition dans l’émission. Sur 15 sept., Reese Witherspoon et Billy Eichner seront les invités et joueront une partie du jeu d’Eichner, “Est-ce que Drew Barrymore aimerait ça?” Jane Fonda et Gabrielle Union s’arrêtera le 16 sept.et créateur de mode Christian Siriano aidera Barrymore à organiser un défilé de mode en quarantaine. 17 sept. apportera Charlize Theron et Tyra Banks sur l’émission, et Barrymore participera à la Partagez le micro maintenant campagne. Enfin, la semaine se terminera le 18 sept. avec une performance de Billy Porter. «The Drew Barrymore Show» est produit et distribué par Distribution de télévision CBS et est produit par Barrymore, Chris Miller, Ember Truesdell et Jason Kurtz.

PREMIERS LOOKS

Netflix a dévoilé la bande-annonce finale et l’art clé de “Cliquet, »Qui débute le 18 septembre.« Ratched »suit l’infirmière en asile Mildred Ratched (Sarah Paulson) qui commence à s’infiltrer dans le système de santé mentale après avoir découvert que des expériences troublantes sont menées sur les patients. Le spectacle a été inspiré par “Vol au dessus d’un nid de coucou»Et a été créé par Ryan Murphy et Evan Romansky. «Ratched» est également en vedette Cynthia Nixon, Judy Davis, Sharon Stone, Jon Jon Briones, Finn Wittrock, Charlie Carver, Alice Englert, Amanda Plummer, Sophie Okonedo, Corey Stoll, Brandon Flynn, Annie Starke et Vincent D’Onofrio. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

AMC a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour sa série d’anthologies, “Âmes soeurs», Dont la première est prévue le 5 octobre. Les épisodes suivent six histoires différentes dans un monde où un test scientifique est proposé pour déterminer avec précision l’âme soeur d’une personne, en explorant les conséquences d’une telle invention. Les stars de la série Bill Skarsgård, Sarah Snook, Charlie Heaton, Kingsley Ben-Adir, David Costabile, Sonya Cassidy, JJ Feild, Laia Costa, Malin Akerman, Betsy Brandt, Shamier Anderson, Nathan Stewart-Jarrett et Georgina Campbell. Le spectacle est écrit, co-créé et produit par Will Bridges et Brett Goldstein. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

PODCASTS

WWE a annoncé que sa nouvelle série de podcasts, “Uncool avec Alexa Bliss, »Sera présenté en première le 22 sept.. Superstar de la WWE et hôte Alexa Bliss discutera avec ses invités de leurs moments les plus nostalgiques et les plus loufoques avant qu’ils ne réussissent. Le premier épisode mettra en vedette la superstar de la WWE Le Miz et les autres invités comprendront Lance Bass, Les Bella Twins, Ryan Cabrera, Nikki Glaser et plus. “Uncool avec Alexa Bliss” sera disponible sur Podcasts Apple, Spotify et Pandore, et des vidéos complètes de chaque épisode seront téléchargées la semaine suivante sur la chaîne YouTube de la WWE.

INITIATIVES

Californie Gov.Gavin Newsom a révélé un partenariat PSA avec Atelier de sésame sur la sécurité de la rentrée scolaire pendant la pandémie de COVID-19. Le premier message d’intérêt public a été publié aujourd’hui, et le reste suivra au cours de cette semaine. Les trois messages d’intérêt public sont proposés en anglais et en espagnol et présentent des personnages bien-aimés de Sesame Street partageant les meilleures pratiques en matière de sécurité, notamment le port d’un masque, le lavage des mains et la navigation dans l’environnement scolaire hybride. «En tant que parents, nous disons constamment à nos enfants l’importance de se laver les mains, de rester à six pieds de distance et de porter des masques, mais cela pourrait simplement s’enregistrer différemment si ces messages proviennent d’Elmo», a déclaré le gouverneur Newsom dans un communiqué de presse. «Nous apprécions le partenariat de Sesame Street pendant cette période critique où les parents et les enfants se préparent à retourner à l’école – beaucoup grâce à l’apprentissage à distance.» Regardez le premier message d’intérêt public ci-dessous.

Forme libreinitiative de vote multiplateforme de «Coup d’envoi 2020 dans les bulletins de vote. Vote FF’ing“Sera lancé aujourd’hui et la série humoristique du réseau sur le thème des élections”Kal Penn approuve ce message“Est configuré pour la première 22 sept.. La campagne de vote non partisane comportera une série de messages d’intérêt public en direct et sur les réseaux sociaux rappelant au public de voter en novembre. La série de six épisodes, animée par Kal Penn, consiste en des entretiens assis avec un invité vedette sur une gamme de sujets allant de l’autonomisation des électeurs au changement climatique. “Kal Penn approuve ce message” est créé par Penn et Romen Borsellino.

TARD DANS LA NUIT

Ce soir, Joël McHale et Big Sean apparaîtra sur “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon,” tandis que Daisy Ridley est l’invité de ce soir sur “Jimmy Kimmel en direct!“Avec l’hôte invité Josh Gad; Sean Lennon et Charlotte Kemp Muhl se joindra “The Late Late Show avec James Corden,” et Jane Fonda, Jorma Taccone et BONES UK sera sur “Late Night avec Seth Meyers. »