Lorsque l’ETA annonce la cessation définitive des violences, Bittori décide de retourner dans sa ville pour tenter de découvrir qui a tué son mari, Txato, l’un des dizaines de morts que le terrorisme a revendiqués au Pays basque. Il reste celle qui était sa meilleure amie, Miren, dont le fils est maintenant l’un des membres de l’ETA qui purgent une peine de prison. Le best-seller Patria de Fernando Aramburu a été transformé en une série par le scénariste et producteur Aitor Gabilondo et la plateforme HBO Espagne. Après la première ce dimanche de ses deux premiers épisodes (le reste arrivera sur une base hebdomadaire), le premier chapitre peut être vu ce mardi ouvert sur Telecinco. Nous compilons des rapports EL PAÍS sur le parcours et le contexte de l’une des séries espagnoles les plus attendues de l’année.

Le miroir inconfortable d’Euskadi

Depuis sa publication en 2016, Patria s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en plus de 40 éditions. C’est un phénomène éditorial qui a eu un impact particulier sur le Pays Basque. «La patrie est déjà autre chose, quelque chose de plus qu’un livre. Cela peut être un miroir inconfortable de la société basque après des années d’une certaine ruine morale face aux crimes du gang », écrivait Borja Hermoso en 2017 dans un rapport sur les raisons de ce phénomène littéraire.

Le roman d’Aramburu sera la première série de HBO Espagne

Quelques mois après le déclenchement du phénomène Patria et moins d’un an après l’implantation de HBO en Espagne, la plateforme a annoncé le lancement de la série. Le responsable de l’adaptation serait Aitor Gabilondo, le scénariste responsable de tubes comme El Príncipe ou Vivir sin permission. En 2016, avant la publication du livre, il avait déjà acquis les droits de l’adapter.

Les voisins de Hernani se saluent déjà mais ne se sont pas encore exprimés librement

ETA assassine le sixième conseiller du PP en un an

«Le conseiller PP de la Renteria Manuel Zamarreño, 42 ans, marié et père de deux enfants et de deux beaux-enfants, a été assassiné hier matin par l’ETA, qui a fait exploser une moto piégée activée avec une télécommande au retour de l’achat du pain”. L’attaque contenue dans cette actualité de 1998 apparaît à la fois dans le livre et dans la série. Il n’y a pas un an, l’enlèvement et la mort de Miguel Ángel Blanco et de l’ETA avaient déjà tué six conseillers du PP.

ETA met fin à 43 ans de terreur

“L’ETA a annoncé ce jeudi la fin de 43 ans de terrorisme avec 829 morts”. C’est ainsi qu’a commencé cette chronique historique du journaliste Luis R. Aizpeolea du 20 octobre 2011. En Patrie, c’est le jour où Bittori décide de retourner dans sa ville pour tenter de découvrir qui était le meurtrier de son mari, Txato.

Le réalisateur Pablo Trapero renvoyé de la série “ Patria ” de HBO

De retour dans la série, le processus de production de Patria n’a pas été facile. Un problème important rencontré a été le licenciement, un an et demi après l’annonce du lancement de la série, de celui qui devait en être le réalisateur, le réalisateur argentin Pablo Trapero en raison de désaccords avec Gabilondo. Enfin, Félix Viscarret et Óscar Pedraza étaient en charge de la réalisation des huit épisodes.

Fernando Aramburu: “L’affiche me semble une erreur”

Le changement de réalisateur n’a pas été le seul obstacle sur le chemin de la série. La pandémie de coronavirus a contraint sa première à être retardée de plusieurs mois, qui était prévue pour mai. Et quelques jours avant son arrivée sur les écrans, la polémique a éclaté sous la forme d’une affiche promotionnelle dans laquelle certains affirmaient que la douleur des victimes et celle des terroristes étaient assimilées.

“Un pari fort, transcendant et gagné”

Puis les premiers critiques sont arrivés, à commencer par Carlos Boyero. «Ils ont obtenu un résultat magnifique, une adaptation crédible et passionnée de cette histoire dense et terrifiante, pleine d’ombres et de lumières, d’êtres humains dans des circonstances tragiques et violentes en permanence. […]. Tout est plausible en elle ».

“La patrie déborde de vérité”

Pour le journaliste Luis R. Aizpeolea, spécialiste de l’ETA, la série «respire la vérité et s’approfondit, comme aucune autre fiction sur l’ETA, dans la corrosion du terrorisme dans la coexistence ainsi que dans la revendication des victimes de connaître la vérité et d’obtenir justice et réparer. Sans fausse équidistance et sans manichéisme, elle ouvre une porte à l’espoir de réconciliation dans une communauté déchirée par le terrorisme ».

Un autre regard sur l’ETA de la fiction télévisée en 2020

Patria n’est pas la seule série sur le gang terroriste qui a été diffusée l’année dernière. Dans Movistar +, vous pouvez voir la fiction réalisée par Mariano Barroso La ligne invisible, qui raconte les origines du terrorisme ETA. En format documentaire, Amazon Prime Video sortira El Desafío: ETA cet automne. De plus, à la fin de 2019, Movistar + a créé la série documentaire ETA, el final del silencio. Et le long métrage Lagun et la résistance contre l’ETA a également vu le jour.

Du phénomène éditorial à la série la plus attendue sur ETA

EL PAÍS SEMANAL a publié il y a quelques semaines un rapport signé par Borja Hermoso sur le voyage de Patria. Le journaliste en parle avec le responsable de la série, Aitor Gabilondo: «Le pire était le problème émotionnel, les fantômes, les peurs. Je suis d’ici, je suis Euskaldún, je suis allé à l’ikastola, toute ma famille est d’ici, je suis né en 1972, toute ma vie a été traversée par l’histoire de l’ETA, et plus que cela, l’ETA au niveau du sol, dans le rue. Et j’avais besoin de le dire ».