Le 22 octobre 2001, un talent musical jusqu’alors inconnu débarque à la télévision espagnole: «Operación Triunfo». Un concours où le nouveau représentant de l’Eurovision était recherché et qui était un avant et un après sur notre télévision. Ses seize participants sont devenus un phénomène de masse acclamé par des millions de fans à travers le pays. Comme s’ils étaient de vraies stars du rock, les candidats ont complètement perdu leur anonymat et sa capacité à mener une vie normale.

Dix-neuf ans après la diffusion de la première édition, les spectateurs et les plus fidèles adeptes du format ont toujours une grande affection pour David Bisbal, Chenoa, Rosa, Nuria Fergó, Naím Thomas, David Bustamante et compagnie. Certains d’entre eux ont voulu se souvenir à travers les réseaux sociaux de ce grand événement qui a changé leur vie à jamais rendant hommage aux presque deux décennies du concours. Les archives RTVE n’ont pas voulu rater cette occasion de se remémorer certains des moments les plus épiques de l’édition.

“Émotion en écoutant toujours cette chanson”, a écrit pour sa part Noemí Galera qui était à l’époque la directrice du casting de Getmusic et travaille actuellement en tant que directrice de l’Académie. «Il y a 19 ans, beaucoup de nos vies ont un peu changé. Comme le temps passe », ajoute Manu Guix, l’un des professeurs les plus anciens du concours.

Manu Tenorio, Geno, Nuria Fergó et Chenoa ont rejoint les propos de Noemí Galera et Manu Guix. «Merci toujours de vous souvenir si tendrement de nous. C’était une expérience UNIQUE et UNIQUE», Cette dernière avoue qu’à l’époque elle est devenue la quatrième finaliste du concours et qu’elle a réussi à récolter une carrière pleine de succès.

Nous nous souviendrons toujours de «OT1» et de son mythique «Ma musique est ta voix».