«Je peux vous dire le début de la série. Puis-je?”. Alex de la Iglesia regarde et demande à Jorge Guerricaechevarría, co-auteur de 30 pièces, qui ont toutes deux écrit pour HBO Espagne. Son collaborateur régulier lui donne le feu vert avec un air résigné. “Imaginez ce qui se passerait si, dans un village, une vache, au lieu de donner naissance à un veau, donnait naissance à un enfant.” Il le dit sans y penser plus et attend la réaction de son interlocuteur. A la table voisine, un groupe de figurants avec un très mauvais visage à cause de leur maquillage se précipite dans leurs assiettes de nourriture. L’équipe de la série consomme ses minutes de repos avant de continuer à enregistrer une messe noire dans l’église (“désacralisée”, souligne De la Iglesia) du Sacro Convento y Castillo de Calatrava La Nueva, à Ciudad Real.

Dans un septembre 2019 sans coronavirus, sans masques ni distance sociale, 30 pièces étaient à peu près à la moitié du tournage lorsque EL PAÍS a visité un enregistrement dont le contenu peut être révélé peu ou rien. On en savait très peu sur la série, la deuxième production espagnole annoncée par HBO Espagne. Désormais, la plateforme a déjà facilité un premier aperçu prometteur et le 77e Festival du Film de Venise a annoncé qu’il accueillera sa première mondiale lors d’une projection spéciale hors compétition. Pour le voir sur la plateforme, il faudra attendre la fin de l’année.

Eduard Fernández, Megan Montaner et Miguel Ángel Silvestre est le trio principal des huit chapitres qui racontent l’histoire du père Vergara (Fernández), exorciste, boxeur et ex-détenu exilé dans une paroisse d’une ville reculée d’Espagne. Le maire du lieu (Silvestre) et un vétérinaire (Montaner) tenteront de savoir pourquoi, depuis leur arrivée, d’étranges phénomènes se sont produits dans la ville et la signification de la pièce que Vergara garde cachée: l’une des 30 pièces pour lesquelles Judas a vendu à Jésus-Christ. Une secte dangereuse veut l’avoir. «L’intrigue part du fait qu’il existe des textes bibliques qui n’ont pas été publiés, qui les contrôle et qui contrôle vraiment le monde de la religion», ajoute De la Iglesia à propos de l’argument.

Les déclarations officielles sur la série la décrivent comme une histoire d’horreur épique. “Terreur épique …”, rit De la Iglesia. «C’est en fait une histoire à suspense mais d’un point de vue inhabituel. Mais au fond, c’est toujours une histoire pleine de suspens, avec des éléments d’horreur, d’aventure… C’est très difficile à expliquer », poursuit le réalisateur. «C’est comme essayer de trouver un point gothique dans une ville d’Espagne. Les coutumes qui existent vraiment, le massacre, les taureaux et ces choses, ont un terrain d’entente gothique. La série mélange des choses très traditionnelles et des choses qui rayent dans tout cela », poursuit Guerricaechevarría. “Nous n’inventons rien, nous ne faisons que supprimer ce qui est sous la vie dans une ville et les peurs posées par les grands concepts qui nous concernent tous, comme la religion, la trahison, l’amour … Les choses qui vous angoissent” , Tercia De la Iglesia, qui cite les références les plus variées pour sa série, de la série espagnole des années soixante-dix Chroniques d’un peuple au film L’Exorciste.

Il est temps de retourner travailler. «Allons rouler. Quoi de plus beau que de photographier? ». L’optimisme d’Alex de la Iglesia se transforme en désespoir lorsqu’il doit faire face à un groupe de figurants japonais qui ne connaissent pas l’espagnol et qui présentent des lacunes importantes en matière d’interprétation. «C’est qu’il bouge comme Godzilla, personne n’y croit», crie le réalisateur, qui démontre encore et encore sa bonne voix en donnant des instructions depuis le fauteuil de son directeur. Plus tard, il jouera avec un mégaphone que l’un des figurants lui a donné et qu’il utilisera pour diriger Miguel Ángel Silvestre dans une scène qui se déroule en quelques prises. Il n’y a pas de temps à perdre. Pour faciliter les choses et faire savoir à tout le monde ce que De la Iglesia attend d’eux, son scénario imprimé regorge d’illustrations comme un storyboard, un storyboard authentique réalisé à la volée par le réalisateur lui-même qui montre tout ce qu’il a dans son imagination. , y compris les monstres qui apparaîtront dans la série. Car oui, il y aura aussi des monstres. Le volume, que le réalisateur surveille à tout moment, est complété par quelques idées pour une éventuelle deuxième saison.

30 pièces est un projet dans lequel ses auteurs travaillent depuis cinq ans. «Nous avons commencé à écrire alors. À un moment donné, il allait tourner aux États-Unis pour Sony, et nous avons commencé à travailler jusqu’à ce que, alors que nous terminions l’écriture, HBO était intéressé et à la fin nous l’avons fait avec eux », commente De la Iglesia. «Ce que vous remarquez avec HBO, c’est qu’ils se concentrent sur l’écriture et la dramaturgie de la série. Ils ne veulent pas intervenir tant qu’ils n’ont pas tout le matériel, qu’ils en sont satisfaits et que cela a du sens pour eux. Cela fait la différence. Ils ont toujours cherché quelque chose de transgressif, d’aller au-delà de la télévision conventionnelle », ajoute Guerricaechevarría.

Sur les 27 semaines de tournage, deux mois se sont déroulés dans la ville ségovienne de Pedraza. «C’est peut-être la plus belle ville d’Espagne, une ville dure, faite de pierre, très sèche», décrit le réalisateur. Madrid, Salamanque, Ciudad Real et Toledo étaient d’autres arrêts dans ce tournage, qui a également déménagé à Rome, Jérusalem et New York pour certains extérieurs. Le château de Calatrava La Nueva a également servi à recréer Alep. «Filmer ici est une aventure. C’est un pari qu’un producteur normal n’aurait pas accepté, c’est un pari esthétique », explique le cinéaste basque à propos d’un lieu généralement ouvert au tourisme mais fermé pour l’occasion. «C’est un tournage très ambitieux, très gros. Mais le sentiment de joie qui vient de pouvoir dire «oh mon dieu, nous l’avons fait» est énorme. Avant, c’étaient toutes des questions qui vous faisaient vous demander si nous pouvions gérer le tournage lui-même. C’était un test physique d’endurance », complète-t-il.