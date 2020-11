Toluca.— Le gouvernement de État de Mexico invité à recevoir les vacances dans des maisons avec une touche d’identité et de soutien aux mains des artisans mexicains.

Compte tenu de cela, divers points ont été installés où vous pouvez acheter différentes pièces de Noël.

Parmi les destinations les plus remarquables figurent les municipalités de Zumpango et El Oro, où les visiteurs peuvent découvrir un large catalogue de couleurs et de formes détaillées dans les sphères qui sont fabriquées.

Il convient de noter que la ville magique d’El Oro se caractérise par sa proximité avec la municipalité de Tlalpujahua, Michoacán, une destination reconnue pour la vente de sphères tout au long de l’année; et c’est pour cette raison que les artisans et artisans de la municipalité mexicaine ont essayé de maintenir la vente de leurs produits à tout moment de l’année.

Il est à noter que la technique de fabrication des célèbres sphères se fait à travers du verre soufflé, qui est chauffé jusqu’à ce qu’il fonde, atteignant plus de mille degrés Celsius dans de petits fours, puis le matériau est moulé et reçoit sa figure caractéristique. .

Sa forme traditionnelle est ronde et de tailles différentes, une fois la figurine réalisée, on la laisse refroidir pour procéder à sa décoration; Ces pièces délicates sont peintes à la main et décorées avec des matériaux tels que des paillettes.

Une autre municipalité à acquérir des sphères très uniques est Toluca, où les artisans de cette destination fabriquent de belles pièces en feuille de palmier; qui garantissent une longue durée de vie car ils ne se cassent pas facilement, un métier idéal pour les maisons avec enfants ou animaux domestiques.

Pour sa part, Metepec se caractérise par sa longue tradition de poterie, ce qui en fait la destination idéale pour acquérir des crèches en argile; Ils sont vendus sur le marché de l’artisanat, où vous pouvez trouver des pièces de différentes tailles pouvant mesurer jusqu’à un mètre et demi.

Dans les communes d’Ecatepec et de Valle de Bravo, vous pouvez trouver des naissances faites avec des feuilles de maïs; Ceux-ci, pour la plupart de petite taille, peuvent être utilisés principalement comme ornements pour les bureaux ou les entreprises, car grâce à leur taille, ils peuvent être placés n’importe où.

Une autre pièce qui ne peut pas manquer pendant les vacances est la piñata de sept sommets et elle peut être achetée à Acolman, Otumba et Cuautitlán; Il convient de noter qu’actuellement, vous pouvez trouver une grande variété de piñatas de différentes formes et tailles.

LEE Naissances de Noël menacées par Covid-19: artisans

ebv