Il ne reste que quelques heures avant que les Netflixers du monde entier puissent vivre la joie des saisons 1 et 2 de Cobra Kai. Si vous souhaitez rester éveillé, voici un guide du temps dans le monde entier pour savoir quand vous pourrez diffuser les saisons 1 et 2.

Récapitulons rapidement pour tous ceux d’entre vous qui ont atterri ici et qui sont un peu confus. Cobra Kai est la continuation des films originaux de Karate Kid suivant les deux principaux combattants qui ont ressuscité leur rivalité des décennies plus tard.

La série YouTube a été sous-estimée sur le plan criminel et dans le cadre de la restructuration de YouTube de ce que sera son offre premium, Sony Pictures a commencé à acheter l’émission plus tôt en 2020.

Nous avons ensuite eu la confirmation que Netflix allait effectivement être non seulement le nouveau foyer des saisons 1 et 2 de Cobra Kai, mais qu’il diffuserait exclusivement la saison 3 qui, nous le savons maintenant, ne sera pas avant 2021 au plus tôt.

Netflix a lentement construit le battage médiatique pour la sortie du 28 août pour Cobra Kai saisons 1 et 2 avec une nouvelle bande-annonce (voir ci-dessous) et un compte Twitter dédié.

Cobra Kai Seasons 1-2 Calendrier de sortie de Netflix

Cobra Kai suivra le calendrier de sortie traditionnel qui sortira à minuit au siège de Netflix à Los Angeles. Voici à quoi cela ressemble là où vous vivez:

Fuseau horaire Heure disponible pour la diffusion en continu Heure normale du Pacifique (côte ouest des États-Unis) 12:00 AM (GMT-8) Heure normale de la montagne1: 00 AM (GMT-7) Heure normale du centre2: 00 AM (GMT-6) Heure normale de l’Est (côte est des États-Unis) ) 3:00 AM (GMT-5) Heure d’été britannique (Royaume-Uni) 08:00 (GMT) Heure d’Europe centrale 09:00 AM (GMT + 1) Heure d’Europe de l’Est 10:00 AM (GMT + 2) Heure normale de l’Inde12 : 30 PM (GMT + 4: 30) Heure standard du Japon 16: 00 PM (GMT + 8) Heure de l’Est de l’Australie 18: 00 PM (GMT + 10) Heure de la lumière du jour de la Nouvelle-Zélande 19: 00 PM (GMT + 11)

Voici quelques-unes des autres questions fréquemment posées que vous pourriez vous poser:

Cobra Kai quittera-t-il YouTube Originals / YouTube Red?

À l’heure actuelle, la série reste toujours sur YouTube sous sa bannière Premium (bien que vous puissiez regarder le premier épisode gratuitement ci-dessous). Bien que l’on soupçonne que les saisons 1 et 2 finiront par disparaître, le moment exact n’a pas encore été annoncé.

Jon Hurwitz a confirmé que Netflix et YouTube partageraient les saisons 1 et 2 dans un délai prévisible.

Les saisons 1 et 2 continueront à vivre sur YouTube dans un avenir prévisible. Ces saisons seront également diffusées sur Netflix à partir du 28 août. La saison 3 et au-delà sera diffusée exclusivement sur Netflix. #CobraKai #CobraKaiOnNetflix https://t.co/77RxykjFug – Jon Hurwitz (@jonhurwitz) 1 août 2020

Pourquoi la saison 3 prend-elle autant de temps à sortir?

La sortie de 2021 pour la saison 3 a été plutôt controversée avec les fans étant donné que l’émission est déjà terminée et est apparemment prête à sortir. Netflix alignera probablement la série pour une sortie au début de l’année prochaine, alors qu’elle souffrira d’un brouillon de contenu en raison des restrictions COVID-19 sur la production cinématographique et télévisuelle.

À tous les «day-1-ers» de #CobraKai – Nous ne sommes pas là sans vous! U r partie de notre famille #KarateKid! Et nous comprenons votre frustration face à la sortie 2021 de S3. Mais laissez le monde rattraper son retard afin que nous puissions tous faire la fête ensemble! Ça vaudra l’attente! Nous vous aimons les gars! -RM🥋 pic.twitter.com/5EG8RTDQrn – Ralph Macchio (@ralphmacchio) 25 août 2020

Pendant que vous attendez, regardez ce superbe article de Syfy qui examine les coulisses de ce qu’il faut pour redémarrer une émission comme Cobra Kai. De plus, nous vous recommandons de lire cette excellente interview avec l’une des stars de la série, Ralph Machino. Faites-nous également savoir dans les commentaires si vous êtes enthousiasmé par Cobra Kai sur Netflix.