Il faut le dire clairement: la publication et la diffusion extensive du rapport MacCarrick représente un immense changement de paradigme dans l’action du Saint-Siège et de l’État du Vatican face au fléau des abus sexuels sur mineurs par des ministres religieux.

Pour la première fois, l’Église catholique permet au monde entier de jeter un regard sur les entrailles relationnelles et opérationnelles de l’institution dont les langages, les pratiques, les complicités et l’ignorance ont non seulement facilité la commission de crimes contre des personnes vulnérables, mais aussi constitué un espace sûr pour les auteurs. à l’abri d’un silence inquiétant qui permet même à des suspects criminels de gravir les échelons dans la hiérarchie ecclésiastique. L’affaire McCarrick sera paradigmatique mais, malheureusement, elle n’est pas unique en son genre.

Le mardi 10 novembre, la page d’information officielle du Saint-Siège (Vatican News) a publié un long article du vaticaniste expérimenté Andrea Antonielli, rédacteur en chef du service d’information. Le texte est essentiellement un prologue introductif au désormais célèbre «Rapport McCarrick» de 461 pages qui est en fait intitulé: «Rapport sur les connaissances institutionnelles et le processus de prise de décision du Saint-Siège concernant l’ancien cardinal Theodore Edgar McCarrick 1930 -2020) que l’Église a également divulguée dans son intégralité dans sa traduction italienne.

Theodore McCarrick est né à New York en 1930, il a été prêtre, évêque et cardinal jusqu’en février 2019 où il a été expulsé du sacerdoce après avoir été reconnu coupable de “délits de sollicitation et d’abus sexuels sur mineurs et adultes avec l’aggravation d’abus de pouvoir”. Tout au long de sa carrière ecclésiastique qui a commencé en 1958, McCarrick a gravi tous les échelons possibles de la hiérarchie: d’abord il a été évêque auxiliaire dans sa ville natale, puis il a dû entamer le parcours pastoral du nouveau diocèse de Metchuen; il a été promu archevêque de Newark et en 2000 il a été nommé au puissant siège de Washington et proclamé cardinal trois mois plus tard.

Selon le rapport, dans les années 1990, McCarrick était considéré pour une promotion de Newark aux archevêchés des grandes villes de Chicago ou de New York, mais il y avait déjà des accusations concernant la conduite sexuelle déviante de l’évêque depuis son séjour à Metchuen. Le rapport indique clairement que les rumeurs et les accusations ont inquiété Rome avant d’être promues à Washington, mais les évêques consultés ont donné des informations partielles, incomplètes et biaisées (dans ce langage du “ Vatican ” qui déguise généralement la vérité avec des phrases grandiloquentes et euphoniques, pseudo pieux et obséquieux); En outre, dans l’ensemble, le Saint-Siège a préféré le talent de McCarrick pour se faire de puissants amis aux États-Unis, sa capacité à obtenir des ressources financières et, comme l’ancien cardinal lui-même l’a reconnu: “faire des cadeaux aux fonctionnaires de la Curie romaine” .

Tout au long de la lecture du Rapport, il est également clair que sans les reportages médiatiques contre les ministres religieux auteurs d’abus sexuels, l’Église catholique n’aurait jamais compris la gravité des faits ou des informations qui circulaient entre la rancune ecclésiastique sans aucune conséquence; et cet argent, malheureusement, continue d’être ce filet de sécurité d’achat de la conscience et du silence qui ignore la voix des victimes et récompense la haute figure.

Le rapport nous oblige également à nous demander s’il existe actuellement d’autres cas similaires à celui de McCarrick. C’est-à-dire: y a-t-il d’autres informations sur les ministres accusés d’actes criminels qui sautent entre les paroisses, les évêchés ou les nonciatures et qui sont toujours liés par des intérêts d’auto-préservation ou d’avantages économiques? Y a-t-il des personnalités de haut rang de l’Église catholique qui jouissent du silence complice de leurs homologues ou subordonnés, soit par «prudence», soit par «honte»?

Heureusement, le long et douloureux chemin de la «tolérance zéro» vers les abus sexuels au sein de l’Église catholique progresse petit à petit et est institutionnalisé par différentes agences spécialisées.

Il y a beaucoup de catholiques qui cherchent vraiment à faire un vrai changement dans ce domaine; et le rapport (avec les réactions des personnes impliquées dans l’affaire) est une lecture essentielle pour les prêtres, les religieux, les évêques et les laïcs; pour les organisations ecclésiastiques, diocèses, séminaires, prélatures, ordres religieux et institutions apostoliques

Heureusement, aujourd’hui, la condamnation pour la protection des mineurs et des personnes vulnérables commence à être plus pertinente parmi les structures fidèles et ecclésiales; Il n’y a qu’une ombre qui se profile à l’horizon de la crise économique des Églises dérivée de la pandémie: Que ce changement soit relégué au besoin urgent de collecte de fonds aujourd’hui. Un talent que l’Église catholique a récompensé McCarrick malgré les commentaires contre lui.

* Directeur VCNoticias.com

@monroyfelipe