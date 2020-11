Mexique – Adal Ramones s’est réuni le week-end dernier dans les vignobles de la Tierra Adentro de Zacatecas avec Alfonso Vázquez, directeur de l’Institut de culture de Zacatecano “Ramon López Velarde”, et avec Eduardo López Muñoz, Homme d’affaires local de renom avec qui il cherche à faire un film d’horreur en 2021.

Dans cette nomination, qui mettait également en vedette le réalisateur Juan Carlos Carrasco (qui s’est fait connaître en tant que réalisateur grâce à des œuvres antérieures telles que “Santos Peregrinos” (2004), “Martín at dawn” (2010) et actuellement “Love cannot attendez »(2020) – ce dernier qui a été réalisé précisément par Adal Ramones et Mónica Huarte), a souligné qu’ils cherchaient maintenant à élever le nom de Zacatecas avec ce nouveau film qui s’appuie sur la popularité de Ramones.

Il cherche également à promouvoir l’État, à partir de ses paysages, de la bande originale avec des musiciens de l’entité, des acteurs connus et divers éléments qui honoreront l’État et ainsi, main dans la main, atteindront ensemble le sommet des panneaux d’affichage mexicains dans son première à la fin de l’année prochaine.

Avec les multiples lieux historiques et culturels de cette destination, des propositions comme celle qu’Adal Ramones et le réalisateur Juan Carlos Carrasco ont eu l’occasion de proposer au comité du tourisme et de la culture de l’entité.

Il est destiné à attirer l’attention des touristes, des fans, des étudiants et des professionnels de l’industrie cinématographique du pays et du monde entier, ce qui est très pertinent à une époque où la somme des efforts de chacun génère des conséquences sur la relance économique.

Le film d’horreur dans lequel il interviendra Adal Ramones comme producteur et qui a Juan Carlos Carrasco En tant que réalisateur, il est projeté pour la première à la fin de 2021 et il a déjà un casting extraordinaire, avec lequel il est garanti l’attention de tous les cinémas et dont les producteurs le profilent comme l’un des grands succès cinématographiques de la fin de l’année à venir.

