Certaines des qualités et des avantages d’une amitié authentique sont la confiance, une bonne communication et l’empathie. Si nous commençons à réfléchir et à penser à nos amis, ils les ont entre autres, mais ces trois sont fondamentaux.

Beaucoup de mères peuvent se demander comment la confiance, une bonne communication et l’empathie peuvent être cultivées chez nos enfants et nous ne la perdons pas avec le temps, surtout à l’adolescence.

Pour cela, je vais partager 6 points importants qui sont essentiels pour les cultiver.

1. Vous êtes sa maman.

Vous êtes la personne qui les a mis au monde et vous, plus que quiconque les connaît puisqu’ils sont petits, c’est pourquoi nous devons être très observateurs, intuitifs et persuasifs. Le rythme de vie actuel ne nous permet parfois pas d’avoir ce temps pour être avec eux corps et âme, il faut lui donner la priorité car ils ne seront pas toujours avec nous, ils grandissent très vite et un jour ils prendront leur chemin. Ce moment historique de pandémie est une excellente occasion de renouer avec eux. Être une maman présente qui les connaît, les écoute, les forme et cherche à les aider à grandir. Cela leur donnera les bases d’une relation mère-enfant forte et incassable.

2. Passez du temps seul avec chacun de vos enfants.

S’échapper soudain avec chacun d’eux pour se promener, prendre une glace, aller chercher un nouveau livre à lire, manger ensemble leur plat préféré, etc. Profitez de cette sortie pour parler de ce dont ils ne peuvent généralement pas parler, approfondir leurs goûts, leurs rêves, leur demander ce qu’ils n’aiment pas le plus, les guider sur le sens de la vie … il y a des sujets infinis dont ils peuvent parler et quoi de mieux avec toi. Veillez à utiliser des appareils ou des téléphones portables, de préférence éteignez-les ou désactivez-les afin que rien ne vous interrompt.

3. Écoutez-les attentivement.

Quand ils vous parlent, regardez-les toujours dans les yeux, s’ils sont petits, vous pouvez vous pencher un peu pour être face à face. Peut-être que ce qu’ils vont vous dire est quelque chose sans importance ou pas pertinent pour vous, mais pour eux, il y a tout un univers dans leurs idées et leur façon de voir les choses, qu’ils ont toujours cette mémoire et la certitude que maman sera toujours là pour les écouter. Mettez des pauses pendant la journée à vos boucles d’oreilles et liste d’activités pour les écouter.

4. Cherchez à avoir quelque chose en commun qui soit différent de vos autres frères et sœurs.

Choisissez un film, une chanson, une recette … quelque chose qui n’appartient qu’à vous, que chaque fois que vous l’entendez, le voyez, le sentez ou le goûtez, vous pensez à votre enfant et il pense à vous, cela vous emmènera avec vous pour le tout durée de vie.

5. Embrassez-les beaucoup.

Le câlin de maman est indescriptible et ils ne peuvent l’obtenir nulle part ailleurs, cherchez des moments dans la journée pour les serrer dans vos bras pendant quelques secondes et leur dire combien vous les aimez, que vous serez toujours là pour eux, qu’ils savent qu’ils comptent sur vous, qu’ils ressentent l’amour et que un abri physique.

Ces moments de paix sont inestimables et renforceront le lien mère-enfant.

6. Corrigez-les sans colère.

Il arrive souvent que lorsqu’ils font le mal, nous mentent ou font quelque chose qui nous met en colère, à la seconde, nous pouvons attirer leur attention de manière explosive. Stress, préoccupations économiques, travail, santé, etc. Cela rend une réprimande peut être accablante et incontrôlable. Lorsque vous les corrigez, essayez d’être calme et objectif, cela leur donne beaucoup de sécurité et ils réfléchissent à ce qu’il ne faut pas faire.

Ces cinq points sont essentiels pour construire une relation étroite et solide avec vos enfants, n’ayez pas peur de les corriger, n’essayez pas d’être «une amie» qui cherche leur acceptation, vous êtes leur mère et personne d’autre ne pourra remplir ce rôle, être mère de famille c’est un travail qui se construit chaque jour et ils peuvent cultiver la confiance, une bonne communication, l’empathie et plus de valeurs et de vertus en étant une mère présente.

