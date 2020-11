Mexico- Le Conseil consultatif des voix des sports mexicains a annoncé lors d’une conférence de presse les noms des journalistes sportifs qui seront reconnus dans son édition 2020.

C’est la troisième fois que le meilleur de la chronique sportive de notre pays est reconnu et un hommage est rendu aux légendes de ce genre journalistique proéminent et prolifique au Mexique.

Lors de la conférence était le directeur général de la National Sound Library, M. Pável Granados, Francisco Torres González, directeur de Torres Rovelo Consultores. Il a également eu la présence des membres du Conseil consultatif des voix des sports mexicains, parmi lesquels se distinguent Fernando Schwartz, Francisco Javier González, Emilio Fernando Alonso, Pablo Carrillo Lavat, Gabriela Fernández de Lara, Roberto Kenny Espinosa, Raúl Orvañanos, Marco Tolama et Rodolfo Vargas Espíndola.

Les prix annoncés sont décernés dans quatre catégories différentes: Voices of Yesterday, Great Teachers, Voices of Always et Voices of Today.

Les gagnants sélectionnés par le Conseil consultatif sont les suivants:

Voix d’hier: Susano Santos Flores, Alejandro Aguilar Reyes, «Fray Nano», Enrique Llanes et Jesús Domínguez García.

Grands professeurs: Eduardo Lamazón, Alberto Fabris del Toro, Enrique Kerlegand Tovar et Jorge Berry. Voix de Always: Anselmo Alonso, Antonio Moreno, Enrique Garay et Estela de la Torre.

Voix d’aujourd’hui: John Sutcliffe, Santiago Puente, Pablo Viruega et Paco Villa.

Remerciements particuliers: Jorge Witker et Víctor Cota León

Il a également été décidé de remettre la reconnaissance spéciale “Grandes légendes de la chronique sportive” à l’inoubliable Jorge “Sonny” Alarcón.

Chacun d’eux recevra un prix spécial conçu par l’artiste César Menchaca.

C’est une pièce exceptionnelle avec un microphone décoré de perles de style Huichol, qui fait allusion à la profession exceptionnelle de communicateur et qui confirme, à son tour, la valeur de l’art traditionnel des cultures indigènes du Mexique.

Photo courtoisie

