Divinity a tout prêt pour le lancement de son nouveau pari sur la fiction turque. Le lundi 31 août, et coïncidant avec le début du nouveau cours de télévision, le thème de Mediaset Espagne sera présenté en première: «Partout, vous (Her yerde sen)», une nouvelle comédie romantique qui tentera de reproduire le succès de «Room 309» et c’est que la fiction avec Demet Özdemir a réussi à se consolider en quelques semaines et fait déjà partie des paris suivis par tous les thèmes de la TNT. Cette nouvelle série atteindra-t-elle ces bonnes données d’audience? Deviendra-t-il le nouveau phénomène turc de notre télévision?

Furkan Andic et Aybüke Pusat (‘Her yerde sen’)

Au fil des jours, nous le découvrirons. Ce que nous savons clairement, c’est que, comme Mediaset l’a déjà confirmé, «Partout, vous (Her yerde sen)» sera diffusé tous les jours à 18 h 40., quelque chose qui obligera à restructurer une partie de la programmation de Divinity dans la plage de l’après-midi. De cette façon, le bloc de fiction turque débutera à 15h00 avec la diffusion de « Kara Sevda (Eternal Love) » d’abord et « Room 309 » plus tard. Les deux paris maintiennent leurs horaires tandis que « Erkenci Kus: Dreaming Bird » change son horaire et coïncidant avec le début de la mission de sa dernière ligne droite, il sera diffusé à 19h45 tous les après-midi. De cette façon, la série mettant en vedette Can Yaman retardera d’une heure de diffusion, ce qui semble logique et qui pourrait servir à ‘Her yerde sen’ profite de la bonne bouffée d’audience que ‘Room 309’ peut vous laisser.

C’est ‘Her yerde sen’

‘Partout où vous’ est l’adaptation de la série taïwanaise ‘Just You’ et il est réalisé par deux visages turcs qui sonneront sûrement aux fans de ce type de fiction dans notre pays. D’une part, nous trouvons Aybüke Pusat, que l’on pouvait voir dans la série à succès ‘Medcezir’, tandis que sa co-star Furkan Andic s’est fait connaître dans notre pays dans la série «Feriha’s Secret», qui a également conquis le public espagnol lors de sa diffusion. Ensemble, ils jouent dans cette belle (et folle) histoire d’amour dans laquelle nous découvrirons si deux personnes qui semblent radicalement opposées peuvent finir par vivre ensemble.

Selin Sever et Demir Erendil sont les protagonistes de la fiction dans laquelle unLes deux verront comment leurs vies respectives changeront lorsqu’ils découvriront que chacun possède la moitié de la même propriété. Qui devrait avoir la maison? Il est clair qu’aucun des deux ne veut céder et donc, après une guerre qui va commencer entre les deux, ils se rendront compte qu’ils devront vivre longtemps ensemble. Les deux doivent commencer une nouvelle vie à l’intérieur de la maison … mais aussi à l’extérieur. Et si cela semble compliqué, tout va empirer lorsque Demir devient à la tête de la société Artemim dans laquelle Selin travaille comme architecte d’intérieur. Arriveront-ils à survivre en étant pratiquement 24 heures sur 24 ensemble?