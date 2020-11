Mexico.- Les garçons de Morat ils ont sorti leur nouveau single ce vendredi “À l’air”, une chanson d’amour des années 90 avec des touches de “country” qui mettaient en valeur le “sentiment de bonnes vibrations” qu’elle transmet.

«Je pense que ce que nous aimons le plus dans ‘Al aire’, c’est le sentiment qu’il génère de bonnes vibrations. Le plus drôle de tout, c’est que c’est une chanson un peu désespérée parce que c’est un gars qui appelle la radio pour voir s’ils lui prêtent enfin attention, mais l’effet que cela génère est totalement opposé. “

Alors il a expliqué Juan Pablo Villamil, chanteur et guitariste de Morat dans une récente interview.

Le single raconte l’histoire d’une personne qui tombe amoureuse d’une autre et sait que la seule façon de communiquer avec elle est d’appeler sa radio préférée et de laisser un message à travers une chanson. D’une manière ou d’une autre, ont-ils rapporté, cela donne au monde envie de savoir ce que ressent le protagoniste.

Et l’histoire a été créée en hommage à cette coutume des années 90 de demander des chansons sur les stations de radio.

Simón Vargas, bassiste:

«C’est une ode à certaines dynamiques de la radio que nous aimons beaucoup et de nos jours elles ne sont pas utilisées partout. Je me souviens que lorsque nous étions jeunes, il était très courant d’appeler la radio et de demander des chansons, et il nous est venu à l’esprit qu’autour de cette dynamique, nous pourrions inventer une histoire ».