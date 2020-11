Le programme TVE vétéran ‘Cinéma de quartier‘prendra un tour et sera renouvelé avec le changement de présentateur. Concha Velasco quittera le spectacle pour se concentrer sur sa carrière professionnelle et laisser la place à la chanteuse Alaska du 26 septembre.

Le samedi 26 septembre, Alaska partagera le décor avec Concha Velasco, qui prendra le relais de la présentation et partagera avec elle ses sentiments sur sa longue étape dans «Cine de barrio».

‘Cine de barrio’ a commencé à diffuser en 1995 et a été présenté par José Manuel Parada. Il a ensuite été diffusé sur La 2, même lorsqu’il est allé à La 1 la même année, en tête le samedi après-midi. Parada était en charge de l’espace jusqu’à la fin de 2003.

Cette année-là, après le scandale causé par la diffusion d’une vidéo enregistrée pour ‘Cine de barrio’ dans laquelle, sur un yacht, le folklorique Marujita Diaz a montré un nu complet, TVE décide de ne pas renouveler son contrat réclamant le coût élevé de la société de production et est remplacée par l’actrice Carmen SevillaCarmen était accompagnée dans des interviews par le journaliste Juan Carlos Cerezo, jusqu’en 2010, date à laquelle il a été remplacé par Ines Ballester.

Depuis janvier 2011, il est présenté par Concha Velasco seule, mais pendant son arrêt maladie, entre mai et septembre 2014, la présentation a été assumée par Elena S. Sanchez.

Tout sur l’Alaska

Alaska, de son vrai nom María Olvido Gara, est une chanteuse, actrice, auteur-compositeur, présentatrice, femme d’affaires, écrivaine, productrice et disc-jockey hispano-mexicaine. Il est né et a grandi à Mexico, où il a passé ses 10 premières années, jusqu’à ce qu’il déménage en Espagne avec sa famille. En Espagne, il rejoint le groupe en tant que guitariste Kaka de Luxe, jusqu’en 1979, elle devient la chanteuse de Alaska et les Pegamoids, un groupe avec lequel il a atteint le numéro un avec la chanson Bailando, qui a acquis une grande reconnaissance au niveau national et dans certains pays hispanophones.

Depuis 1983, il fait partie de Alaska et Dinarama, groupe avec lequel il a continué à sortir des albums qui sont devenus très populaires. Beaucoup de ses chansons ont atteint le numéro un sur les charts musicaux de divers pays à travers le monde; ses plus grands succès incluent des chansons comme Bloodstained Pearls, King of Glam, How Could You Do This To Me, Ni You Ni Anyone, A Real Man, Who Cares et My Boyfriend is a Zombie.