abc a commandé une série pour une comédie multi-caméras mettant en vedette Alec Baldwin et Kelsey Grammer comme deux amis sur trois, d’anciens colocataires dans la vingtaine dont «les ego en guerre les séparaient», qui décident de se réunir plusieurs décennies plus tard «pour un moment de plus dans la vie qu’ils ont toujours voulu». La série est prévue pour la saison télévisée 2020-2021.

Tel que rapporté par Deadline, le projet sans titre est écrit par le co-créateur de Modern Family, Chris Lloyd et le producteur de Modern Family Vali Chandrasekaran, qui sera le producteur exécutif de la comédie avec Baldwin, Grammer, Jason Schrift, Matt DelPiano, Tom Russo, Adam Griffin et Jeff. Morton.

Baldwin vient d’une carrière primée aux Emmy Awards comme Donald Trump de SNL . Il avait précédemment remporté deux Emmy Awards pour avoir joué 30 Rock’s Jack Donaghy , un rôle qui lui a valu huit autres nominations.

Et surtout connu pour jouer Frasier Crane dans Cheers et Frasier, un rôle pour lequel il a remporté quatre Primetime Emmy Awards, ainsi que 11 autres nominations, entre 1988 et 2004, Grammer a également eu des rôles mémorables dans des émissions comme Les Simpsons (comme Sideshow Bob) et Boss (comme Tom Kane).

(Bonus fait: les deux acteurs sont déjà apparus ensemble à la télévision. Grammer s’est joué dans trois épisodes de 30 Rock).