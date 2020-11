Álex Lequio, 27 ans, fils d’Ana Obregón et du comte Alessandro Lequio, est décédé ce mercredi à Barcelone, selon des sources familiales confirmées. Une mort que le magazine Bonjour! Et qu’il arrive deux ans après que le jeune homme ait reçu un diagnostic de cancer, nouvelle qui était connue le 9 avril 2018. Puis des paparazzi ont localisé le jeune homme et sa mère à l’entrée d’un hôpital new-yorkais spécialisé en oncologie. Peu de temps après, la famille a fait état de la santé du fils unique de l’actrice. Depuis lors, Álex et ses parents ont raconté l’évolution du traitement dans le but de normaliser la situation et de générer de l’espoir parmi ceux qui souffrent de cette maladie. Mais ces derniers mois, le silence s’installe dans les réseaux sociaux du jeune homme, qui a été un exemple d’optimisme et de force face à la maladie, et chez ses parents, qui ont évité de faire des déclarations. Les derniers ont été faits par Alessandro Lequio Sr.pour nier que son fils ait dû quitter la clinique Ruber Internacional à cause de la pandémie et se rappeler une fois de plus que la maladie dont souffrait son fils était longue et avec un chemin difficile à parcourir.

Alex Lequio a commencé sa bataille contre le cancer, une maladie qui a commencé comme une simple «souche de dos», en mars 2018. Le traitement de son type de maladie, que sa mère a décrit comme une modalité rare, a commencé au prestigieux Memorial Sloan Kettering Cancer Center de New York, où le jeune homme est resté sept mois. Depuis, le fils d’Obregón et Lequio a fait état de son état de santé via ses réseaux sociaux et dans certaines interviews. Barcelone a été la ville choisie pour cette dernière confrontation avec la maladie grave, puisqu’il y a le Dr José Baselga, qui l’a déjà soigné aux États-Unis.

La manière dont Álex Lequio affronte le cancer l’a rapproché des gens. Jusqu’à ce que sa maladie soit connue, le jeune homme avait l’image publique d’un garçon capricieux, quelque peu frivole, élevé et protégé par ses célèbres parents. Cependant, à cette époque face à face avec le cancer, Alex était mature, proche et avec une ironie ignifuge pour s’attaquer à des problèmes complexes. Il était également très sincère. Il a parlé dans ses réseaux de ses réalisations, des messages qu’il a entrecoupés de sujets liés à ses entreprises et à ses œuvres caritatives. Il l’a également fait dans le magazine Hello! où il a accordé deux exclusivités pour donner les détails de son traitement et aider, ainsi, à payer ses factures médicales.

Ana Obregón, qui pendant tout ce temps ne s’est pas séparée de son Álex et a pratiquement paralysé son activité professionnelle, a à plusieurs reprises été optimiste et fière de son fils, qui a tenté de poursuivre sa vie normale depuis son retour en Espagne: “Il n’arrête pas de travailler, même dans les hôpitaux, il est avec l’ordinateur, laissez-le vous frapper”, a déclaré Obregón à plus d’une occasion. En décembre, l’actrice a fait le bilan d’une année qu’elle a qualifiée de dure mais avec des aspects positifs: «Tout cela m’a rapproché de mon fils. En tant que mère, j’ai découvert que j’étais très forte », a-t-elle reconnu au magazine Lecturas. À ce moment-là, Obregón a demandé le calme sur les nouvelles qui indiquaient une rechute de son fils: “Ce n’est pas une rechute, ils abaissent leurs défenses avec les traitements mais c’est normal”, at-il dit.

Cependant, au cours des deux derniers mois, les publications optimistes et fréquentes d’Álex Lequio sur son compte Instagram s’étaient répandues. Les deux derniers, respectivement le 25 mars et le 10 avril, prennent désormais un nouveau sens. Dans le premier, deux guerriers de bandes dessinées manga se cognaient les poings devant une armée de super-héros. La seule légende qui accompagnait cette image était le mot «prêt» (préparé), un message qui est maintenant interprété comme qu’il était prêt à se battre à nouveau contre tout ce qu’il fallait pour vaincre sa maladie. Dans le second, une tendre image de Lequio enfant avec l’un de ses cousins, était accompagnée d’une phrase en anglais qui peut se traduire par: «Encore et encore, à travers l’éternité, nous brillerons ensemble». Une publication qui est maintenant inondée de commentaires spontanés qui offrent des condoléances à la famille et se souviennent d’Alex.

Plus tôt, le 4 février, le jeune Lequio a mis en ligne une vidéo sur ce même réseau social à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer. Il a semblé en forme lors d’une réunion avec les gens de son entreprise, Polar Marketing. «Aujourd’hui est un jour très important pour nous tous qui luttons contre ce rhume sanglant et je voulais profiter de l’occasion pour envoyer un câlin très fort du cœur à tous mes combattants. Beaucoup de force et d’encouragement », a-t-il déclaré en même temps qu’il rendait compte de ses futurs projets de travail.