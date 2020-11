Les aventures de Alex Rider dans le monde de l’espionnage, vous êtes sur le point de commencer Télévision IMDb , ils continueront sûrement à l’avenir, maintenant que le service de streaming gratuit a renouvelé la série pour une deuxième saison.

Basé sur les romans les plus vendus de Anthony Horowitz, Alex Rider fait ses débuts en EÉtats-Unis sur IMDb TV ce vendredi 13 novembre, après sa première en Prime Video cet été au Royaume-Uni, en Australie et en Allemagne. Dans Espagne la série est actuellement proposée sur la plateforme Movistar Plus.

Otto Farrant joue l’adolescent titulaire basé à Londres, qui a été formé sans le savoir depuis l’enfance pour le monde dangereux de l’espionnage. La saison 2 sera basée sur Frappe d’aigle , le quatrième roman de la franchise, dans lequel Alex, maintenant un agent réticent de la MI6, se détend dans le sud de la France lorsqu’une attaque vicieuse contre ses hôtes le replonge dans un monde de violence et de mystère. .

“Je ne pourrais pas être plus heureux de la réponse à Alex Rider Saison 1 et je suis ravi que l’aventure continue avec Eagle Strike, l’une de mes histoires préférées”, a déclaré l’auteur de la franchise et producteur exécutif de la série. Anthony Horowitz c’est une déclaration. .

“L’incroyable première saison d’Alex Rider a eu une grande résonance auprès des membres Prime en raison de son mélange de suspense, de divertissement et de drame”, a déclaré Brad Beale, vice-président de l’acquisition de contenu mondial pour Prime Video. «Nous sommes impatients que nos clients découvrent ce qui va se passer dans la prochaine saison pleine d’action, disponible exclusivement sur Prime Video au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Australie, au Canada et en Amérique latine.

Les codirecteurs de la programmation de IMDb TV, Lauren Anderson et Ryan Pirozzi ont ajouté: «Alors que le public américain découvre l’aventure d’évasion qu’est Alex Rider dans sa saison 1, il n’y a pas de meilleur moment pour confirmer que l’histoire passionnante continuera absolument avec une deuxième saison. Nous sommes fiers que notre première série originale depuis notre arrivée sur Amazon Studios présente ce personnage spécial, une distribution enviable et du matériel dynamique provenant d’Anthony et présenté à un public de diffusion par Guy, Sony et l’équipe de Eleventh Hour. »