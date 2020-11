Mexique.- Le recteur Enrique Graue nommé nouveau chef du cabinet de l’avocat général de l’Université nationale le juriste Alfredo Sánchez Castañeda, et a largement reconnu le travail fructueux de la titulaire sortante, Mónica González Contró.

Graue a déclaré que la personne toujours en charge du domaine juridique de l’Université nationale a encouragé l’adhésion de cette maison d’études à la plateforme ONU Femmes et au mouvement de solidarité en faveur de l’égalité des sexes, et a mis en évidence le protocole à l’attention des cas de la violence sexiste et les politiques institutionnelles dont l’Université dispose déjà.

Les règlements sur la transparence et l’accès à l’information publique, et les responsabilités administratives des fonctionnaires et employés de l’Université, ainsi que le Comité de la transparence, sont d’autres contributions de sa direction, a déclaré Graue.

Le recteur a déclaré que le Bureau du plaidoyer est un pilier de la structure universitaire sans lequel cette institution ne pourrait incontestablement pas remplir ses fonctions de fond, un espace à partir duquel le procureur général toujours fourni un soutien basé sur la force de la loi, la fermeté de ses convictions, la sincérité dans le traitement, ainsi que la joie et la cordialité.

Pendant ce temps, Mónica González Contró a déclaré qu’être avocate générale a été le plus grand honneur qu’elle ait eu dans sa vie professionnelle, non seulement pour le fait d’être un fonctionnaire de l’université, mais aussi pour le privilège de faire partie de l’équipe du recteur Graue.

Sánchez Castañeda, pour sa part, a remercié le Recteur «pour l’honneur qu’il m’accorde et l’opportunité qu’il me donne de le soutenir depuis le Bureau du Conseiller juridique général. C’est un privilège, car servir notre Université n’est rien d’autre que servir le pays, car dans cette maison d’études des solutions sont pensées, discutées et proposées pour les grands problèmes nationaux et pour l’amélioration des institutions existantes ».

Nouvel avocat

Alfredo Sánchez Castañeda est chercheur principal à l’Institut de recherche juridique; Diplômé en droit de l’UNAM et diplômé en traduction juridique et droit comparé de l’Institut de droit comparé de l’Université de Paris 2. Il est titulaire d’un doctorat en droit du travail et de la sécurité sociale. de l’Université de Paris 2 (Panthéon-Assas).

Il est professeur de droit du travail à la Faculté de droit de l’UNAM et de droit comparé de la Division des études supérieures de la même entité. Il est l’auteur de divers ouvrages, parmi lesquels le Dictionary of Labour Law, publié par l’Université d’Oxford, et le livre Labour Justice, publié par l’IIJ. Il est membre du Système national des chercheurs, niveau II.

