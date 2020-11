Avec l’entrée de James Gunn dans le DCEU, les choses ont changé pour le mieux dans le futur film «The Suicide Squad» qui devrait arriver l’année prochaine. Les choses semblent si bien se passer que HBO Max aura une série dérivée du film avec l’un de ses nouveaux personnages joué par John Cena et il y a déjà plus d’acteurs entrant dans l’action, Chris Conrad rejoint le casting de «Peacemaker».

Le réalisateur sera chargé d’écrire les huit épisodes et d’en diriger certains au fur et à mesure et l’avait révélé sur les réseaux sociaux, où il affirmait également une rumeur selon laquelle Marvel Studios l’avait contacté le lendemain de la signature d’un contrat avec Warner Bros.pour y arriver. charge de la troisième tranche de «Gardiens de la Galaxie». Il semble que le perdre était quelque chose qu’ils ne pouvaient pas se permettre.

Mais Gunn est libre d’être dans le MCU et le DCEU maintenant, et plus encore avec le futur spectacle qui promet beaucoup grâce au casting. Chris Conrad rejoint le casting de ‘Peacemaker’ en tant que Vigilante, un personnage censé jouer Idris Elba alors que le projet était juste en cours.

Le personnage qui a déjà été porté à l’écran à d’autres occasions, l’un des plus récents était dans la série “ Arrow ”, où il a été présenté comme Adrian Chase, qui a ensuite été transformé en méchant Prométhée.

“Alors que les détails sur Peacemaker sont gardés secrets, la série explorera les origines du personnage que Cena jouera dans le prochain film, un homme qui croit en la paix à tout prix, quel que soit le nombre de personnes qu’il doit tuer pour l’obtenir”, a-t-il déclaré. Warner Media dans un communiqué de presse. “La série élargira le monde que Gunn crée pour le film” The Suicide Squad “, que Warner Bros. Pictures sortira en salles le 6 août 2021.”