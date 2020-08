Mexico.- Alondra de la Parra rendu possible ce qui paraissait impossible, réunissant 30 stars de la musique symphonique, de 14 nationalités, qui étaient dans six pays différents, et en période de pandémie, pour jouer ensemble le Danzón no. deux de Arturo Marquez, pour une cause. Le résultat est io.

«C’est comme si dans une équipe de football Maradona, Pelé, Messi et Ronaldinho étaient tous ensemble en même temps. Tout comme il est impossible de penser qu’une seule équipe de football rassemble les 11 talents les plus importants du monde, il est impossible de penser qu’un orchestre comprend plusieurs des solistes les plus remarquables au monde. »

C’est ainsi qu’Alondra de la Parra l’a exprimé avec émotion depuis Berlin, où elle vit depuis 2019 et à partir de là, elle a évoqué les défis de La Orquesta Imposible:

«Sans aucun doute, le plus grand défi était de synchroniser l’audio original de tous les solistes ensemble, qu’il ne s’agissait pas d’un enregistrement préalable ou automatique réalisé avec un rythme, que c’était un enregistrement organique et réel, aussi proche que possible de s’asseoir dans un théâtre.

Rassembler ces stars n’a pas été difficile, mais les heures investies dans les appels, donc le projet, 120 heures de ma part seule, et pour devenir 200 personnes impliquées ».

L’équipe Dream de la musique symphonique

La réalisatrice mexicaine Alondra de la Parra a réussi à réunir les meilleurs musiciens du monde, la «dream team de la musique symphonique», pour interpréter Danzón no. 2 du compositeur également mexicain Arturo Márquez, avec la collaboration de Paquito D’Rivera et le danseur, également mexicain, Elisa Carrillo.

Elisa Carrillo dans The Impossible Orchestra

Considérée comme la meilleure danseuse du monde, Elisa Carrillo a répété une chorégraphie créée pour l’occasion depuis chez elle.

«Ce projet est né de cet amour que nous avons pour le Mexique, Alondra a rendu possible l’Orchestre Impossible. Grâce à ce projet, j’ai pu à nouveau ressentir la passion d’être sur scène, sentir que j’étais encore en vie ».

Dans cette performance unique, à la fois par les musiciens réunis et par la composition spéciale du maestro Márquez, certains musiciens jouent des instruments qui ne leur sont normalement pas associés:

De la Parra joue du piano et du ténor d’opéra, Rolando Villazon contribue à la percussion.

Paquito D ’Rivera dans The Impossible Orchestra

Outre Márquez, D’Rivera et Carrillo, les solistes Stefan Schulz, Joseph Alessi et Jörgen van Rijen ont participé à la conférence de presse numérique.

« Tous les musiciens que vous allez voir ne se sont jamais vus, ils n’étaient jamais ensemble »

« La mission de cette vidéo est de soutenir les enfants et les femmes mexicaines dans l’âme. »

Tous les artistes ont fait don de leur travail afin de soutenir les fondations et les organisations.

Soucieuse de la situation des femmes et des filles mexicaines, les plus vulnérables en détention, victimes de violences et de crise économique, De la Parra a imaginé le projet de La Orquesta Imposible, se réunir à distance pour une cause.

« En tant que musiciens, nous avons aussi une responsabilité sociale, c’est sans aucun doute le premier épisode de La Orquesta Imposible. »

Chaque fois que vous regardez la vidéo sur des plateformes comme YouTube et des réseaux sociaux comme Facebook, ou que vous téléchargez l’audio sur Spotify, vous contribuerez à cette cause. 100 pour cent des bénéfices seront reversés à Save the Children et au Semillas Fund.

A partir de ce mardi 25 août, la vidéo est déjà disponible et The Impossible Orchestra a déjà fait don de sept millions de pesos aux associations précitées.

Le tour impossible

Le directeur de l’orchestre a annoncé qu’il ne s’agissait que du premier épisode de La Orquesta Imposible, qui prévoit de rassembler physiquement tous les musiciens chaque fois que possible et de faire une tournée, toujours au profit et pour lever des fonds.

