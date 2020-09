«Save me» a trouvé sa poule aux œufs d’or sur OnlyFans. La plateforme où de nombreuses personnalités vendent des photos et des vidéos de leurs corps nus est déjà l’un des thèmes phares du programme La Fábrica de la Tele. Au cours des derniers jours, Ils ont dévoilé les noms de visages populaires qui vendent du contenu risqué, comme Mari Cielo Pajares, Jacobo Ostos, Daniela Blume, Amor Romeira, Lola Ortiz, Patricia Steisy, Alberto Santana et Andrea de «La isla de las temptaciones», entre autres.

Alonso Caparrós crée son profil dans OnlyFans dans ‘Save me’

Mais comment fonctionne vraiment le réseau érotique OnlyFans? «Sauve-moi» a été proposé ce mercredi 2 septembre pour clarifier les doutes à son public avec un cours pratique en direct. Le cochon d’Inde était Alonso Caparrós, qui a accepté d’ouvrir un compte en direct et de publier du contenu sensuel. Avec l’aide de Kike Calleja, le collaborateur a pris une séance photo à proximité de Mediaset España qu’ils ont ensuite sélectionnée sur le plateau.

« Les hommes vont vous appeler plus que les femmes », a déclaré Antonio Montero, tandis que le reste de ses collègues plaisantaient sur le contenu de ses photographies, ses poses et même sa description de « méchant chaud ». « Si vous montrez tout dans le premier, je ne continue plus », a assuré Gema López en voyant une photo où elle montrait son cul, comme elle l’avait déjà fait lors d’une session enflammée pour First Line. «Vous devez enlever ces poils au-dessus de vos fesses», lui dit Jorge Javier Vázquez..

La tache sur le slip

Les collaborateurs n’ont pas arrêté de rire en commentant chacune des photos de Caparrós, surtout quand son caleçon semblait taché d’urine. Pour le moment, on ne sait pas si le présentateur de ‘Furor’ aimera publier du contenu haute tension sur son compte OnlyFans ou si cela n’a été qu’une blague dans la comédie de ‘Save me’.