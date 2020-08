La série de science-fiction futuriste de Netflix, Altered Carbon, a pris fin après deux saisons. Les fans avaient espéré que Altered Carbon reviendrait pour la saison 3, mais cela ne se produira pas de sitôt.

Altered Carbon est une série de science-fiction originale de Netflix créée par Laeta Kalogridis et basée sur le roman du même nom de l’auteur britannique Richard K. Morgan.

Malgré un bon départ avec sa première saison, la deuxième saison n’a pas été aussi bien accueillie. Il a fallu plus de deux ans entre la sortie de la première et de la deuxième saison, ce qui pourrait être crédité d’une baisse significative de l’audience des abonnés.

Statut de renouvellement de Netflix de la saison 3 de carbone modifié

Statut officiel de renouvellement de Netflix: terminé (dernière mise à jour: 27/08/2020)

Après seulement deux saisons, Altered Carbon a pris fin chez Netflix.

L’annulation intervient à la suite d’une récente série d’originaux qui se termine brutalement, tels que The Society et I Am Not Okay With This. Bien que les originaux susmentionnés aient été annulés en raison de la pandémie de coronavirus, c’était une raison beaucoup plus simple pour l’annulation de Altered Carbon.

Selon Variety, une source interne a révélé que la décision était basée sur la performance. La deuxième saison a eu du mal à retenir les téléspectateurs de la première saison et, en tant que telle, a été jugée trop coûteuse à produire sans un public plus large.

Altered Carbon reviendra-t-il un jour?

Netflix n’est pas connu pour sa réputation de relancer des séries qu’ils ont déjà annulées.

L’un des originaux les plus importants à être annulé, Anne avec un E, a reçu plus d’un million de signatures dans sa campagne pour voir la série relancée. Malgré le nombre incroyable, Netflix n’a pas relancé la série.

Les autres originaux comparables avec un grand support de ventilateur étaient The OA et Sense8. Les deux titres ont également vu des campagnes pour relancer la série, mais en vain.

La seule façon dont Altered Carbon pourrait être relancé est si des millions d’abonnés à travers le monde se mettaient à l’écoute de la série et la giflaient. Si les abonnés peuvent prouver qu’il existe un public important qui souhaite que la série revienne, alors il y a peut-être une chance.

Aimeriez-vous voir une troisième saison de Altered Carbon sur Netflix? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!