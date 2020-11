Vidéo Amazon Prime a commandé la nouvelle série britannique Le Rig, la nouvelle série surnaturelle du réalisateur de thriller Garde du corps, John Strickland.

Le script a été écrit par David Macpherson, avec Meg Salter et Matthew Jacobs Morgan et la production exécutive est en charge de Derek Wax (Humains ) et son producteur britannique Mercure sauvage, avec Strickland.

La série se déroule à bord de la plate-forme pétrolière Kishorn Bravo, situé sur la côte écossaise, dans les eaux dangereuses de la mer du Nord. Lorsque l’équipage tente de retourner sur le continent, un mystérieux brouillard apparaît qui les laisse sans communication avec la côte et le monde extérieur. Alors qu’ils s’efforcent de découvrir ce qui anime cette force, certains liens sont rompus, de nouvelles alliances se forment et les échecs générationnels sont exposés.

Cire de Derek dit que la série est un “thriller épique centré sur le personnage, rempli d’action poignante et d’idées audacieuses et originales”, Macpherson «Capture la vie sur une plate-forme pétrolière avec une authenticité extraordinaire» et avec laquelle il est «passionnant» de travailler, Strickland et son équipe créative “pour comprendre la vision de ce monde”.

Toujours pas de date de sortie et pas de distribution définie, The Rig sera le premier projet original d’Amazon à être tourné exclusivement en Écosse, spécifiquement dans les études Première étape, les nouvelles études de Edinbourg.