Amazon a annoncé qu’il préparait une série sur la vie du créateur de Zara, Amancio Ortega, et les réactions ne se sont pas fait attendre sur Twitter, où la polémique s’est déchaînée. La plateforme Amazon Prime Video diffusera les 8 chapitres qui retracent la biographie du magnat galicien, devenu l’un des plus riches de la planète avec «l’empire Inditex».

Amancio Ortega «saute» dans la fiction avec la série Amazon Prime sur sa vie. La série adaptera la biographie ‘This is Amancio Ortega: The man who created Zara’, écrite par Covadonga O’Shea, et “valorisera l’effort inlassable et la simplicité remarquable de ce personnage dont la vision a révolutionné l’industrie de la mode et qui Il est devenu une référence pour l’Espagne et pour les écoles de commerce du monde entier », selon la note publiée par la plateforme.

Bien que le titre de la mini-série soit inconnu, ainsi que sa date de sortie, l’annonce a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, parmi les partisans et détracteurs de l’homme d’affaires galicien:

J’ai hâte de voir la série basée sur la vie d’Amancio Ortega, et qu’elle soit jouée par Antonio Resines: Don Amancio donne des masques, guérit des lépreux et met les petits enfants dans d’énormes sacs pour pouvoir les emmener dans ses ateliers d’esclaves illégaux au Brésil. – Chucki (@chuckiclampy) 5 octobre 2020

“Amancio Ortega” des milliers de gauchers absurdes ne critiquent sans aucun jugement “que celle de leur propre ignorance et envie des biens d’autrui” un homme humble, travailleur et entreprenant qui s’est fait. Le même qui fait des dons donnant l’exemple aux misérables progressistes. pic.twitter.com/jktMbEXmRP – 🅲🅷🅾🆅🅰🆁🅴🆂 (@ChovaresXP) 5 octobre 2020

Amazon va faire une série sur la vie d’Amancio Ortega et comment il est devenu l’homme le plus riche d’Espagne. Petit spoiler: produire dans des pays où les droits du travail ne sont pas respectés et éviter les impôts. – Gema MJ (@gmaemejota) 5 octobre 2020

La série Amancio Ortega sera un blockbuster. Il pense qu’ils doivent aller au Bangladesh pour enregistrer. – gerardo tecé (@gerardotc) 5 octobre 2020

Amancio Ortega a fait don de plus de 1 000 millions d’euros à la santé publique et emploie 176 000 personnes. Mais il est scandaleux qu’Amazon fasse une série sur sa vie. Pas comme “Homeland”, où HBO blanchit les terroristes de l’ETA et les 858 meurtres qu’ils ont commis. Ce dernier est l’art. – Mr. Right 🇪🇸 (@ElSrDerecha) 5 octobre 2020

L’extrême gauche critique Amazon pour une série sur la vie d’Amancio Ortega, un homme qui crée 170000 emplois et paie plus de 1613 millions d’euros d’impôts. Mais si HBO propose une série de blanchiment des terroristes de l’ETA, tout n’est que louange. MAMARRACHOS. – Juanfran Escudero 🇪🇸🇺🇸 (@JuanfraEscudero) 5 octobre 2020

La série sur Amancio Ortega abordera des questions de grande importance sociale, telles que l’entrepreneuriat, l’exploitation du travail, la fraude contre le Trésor public et les procureurs désireux de «raffiner» des questions sombres … – Protestona 😷 (@ protestona1) 5 octobre 2020

Premières images de la série Amancio Ortega. pic.twitter.com/FMb8aZIFvz – Jules (@CensoredJules) 5 octobre 2020

J’imagine la série d’Amancio Ortega comme Breaking Bad mais au lieu de méthamphétamine avec des enfants cousant au Bangladesh. – FUMATRÓN 🏴‍☠️ (@Fumatron_T) 5 octobre 2020

Que Pablo Iglesias aime les séries et en même temps déteste Amancio Ortega? Facile. Faisons une série Amancio Ortega. A vos pieds, messieurs d’Amazonie. – mescojono 🇪🇸 (@mescojono) 5 octobre 2020