AMC, a annoncé le premier spécial de Noël de Les morts qui marchent qui fera partie du programme annuel de Noël AMC Best Christmas Ever, édition 2020, bien sûr, et sera diffusé sur AMC +, le service de streaming récemment renommé de AMC (anciennement AMC Premiere), qui la diffusera en exclusivité le dimanche 13 décembre après la finale de la saison de The Walking Dead: World Beyond.

Ce sera un événement virtuel organisé par l’hôte de Talking Dead Chris Hardwick, qui sera suivi par plusieurs membres de la distribution de The Walking Dead, Fear The Walking Dead et The Walking Dead: le monde au-delà (Bien que les personnes présentes n’aient pas encore été annoncées.), La dernière d’une série de rencontres virtuelles de stars de TJ’ai l’univers de Walking Dead, comme la réunion spéciale de Les morts qui marchent de cet été ou l’aperçu spécial de L’univers Walking Dead.

Pendant ce temps, une ancienne star de la série AMC sera également sur le front de Noël: Andrew Lincoln jouera Ebenezer Scrooge dans A Christmas Carol , dans une présentation en direct du spectacle au Old Vic Theatre de Londres, qui aura lieu du 12 décembre à la veille de Noël.

Bref, les vacances n’ont pas encore commencé, mais les cadeaux pleuvent déjà pour les fans de Les morts qui marchent.