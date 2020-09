La baisse de ses données d’audience a conduit à l’annulation de «NOS4A2» par AMC. Donc, On ne verra pas une troisième saison de l’adaptation du roman homonyme de Joe Hill, qui a publié son deuxième opus à la fin du mois de juin. Après la fin de sa diffusion le 23 août, le réseau de paiement n’a pas tardé à prendre sa décision, qui a été révélée par Jami O’Brien, showrunner de la série.

Zachary Quinto dans ‘NOS4A2’

Le scénariste et producteur s’est tourné vers Twitter pour communiquer l’annulation de l’adaptation: « Bons amis, AMC me l’a dit la semaine dernière. Nous ne ferons pas une troisième saison de ‘NOS4A2’. C’est dommage, mais je suis reconnaissant que nous ayons au moins pu terminer l’adaptation de l’intrigue du merveilleux roman de Joe Hill. «

« Merci à Joe Hill pour votre générosité, votre imagination et votre soutien, et pour nous avoir confié Vic et Charlie, Maggie, Bing, Linda, Chris, Lou, Tabitha, Wayne, Millie et tous vos personnages imparfaits, compliqués et beaux », ajoute O ‘ Brien, quoi a eu 20 épisodes pour développer l’histoire du mangeur de vitalité joué par Zachary Quinto et sa collision avec Vic McQueen (Ashleigh Cummings).

Déclin dur

Comme le souligne TVLine, la deuxième saison de « NOS4A2 » a attiré en moyenne 378000 téléspectateurs, en tenant compte de la diffusion simultanée sur BBC America, ce qui signifie une perte de moitié d’audience par rapport à son prédécesseur. Cet automne a conduit AMC à se désengager du projet, qu’elle a lancé avec une déclaration: « Christmasland vivra pour toujours, mais ‘NOS4A2’ se terminera à la fin de sa deuxième saison. Nous sommes très reconnaissants à Jami O’Brien, Joe Hill, ainsi qu’aux acteurs et à l’équipe de la série pour deux saisons de télévision inspirante, terrifiante, captivante et déterminante. ET merci aux fans d’être montés sur le Wraith pour s’inscrire au tour. »