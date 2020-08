HISTOIRES CONNEXES

Ryan Murphy donne aux fans d’American Horror Story un nouvel indice à mâcher.

Dans une publication Instagram vendredi, le co-créateur du drame FX a révélé que la production de la saison 10 devrait commencer en octobre, tout en offrant le teaser visuel de dents très pointues.

« On dirait que la saison 10 d’American Horror Story va pour un lancement de production (ajusté) en octobre », a déclaré Murphy sous-titré la photo. «Merci à tous ceux qui travaillent dur pour assurer un départ sûr à la distribution et à l’équipe. Et oui, c’est un indice.

Auparavant, Murphy partageait comme indice une photo d’une plage vide sous un ciel coloré – pas particulièrement surprenant, car nous savions déjà que la saison 10 aurait lieu près du rivage, impliquant potentiellement un être d’un autre monde grimpant de la mer. (Cela explique également le teaser de Murphy selon lequel le tournage de la saison 10 serait une situation «dépendante de la météo».)

FX a déjà annoncé que la saison 10 ne serait pas diffusée avant 2021, même si les productions télévisées en pause pandémique reprennent le tournage plus tôt que prévu.

Sur le front du casting de la saison 10, non seulement Macaulay Culkin rejoint la famille AHS, mais nous passerons également plus de temps avec les vétérans de la franchise Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe , Angelica Ross et Finn Wittrock.

Un spin-off d’American Horror Story, intitulé American Horror Stories, a également été commandé, bien qu’il soit diffusé en tant que FX sur Hulu original.

Que pensez-vous du dernier teaser de Murphy? Frappez les commentaires ci-dessous!