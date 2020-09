La première de la quatrième saison de «Skam España» marque le début de la fin de la fiction de Movistar + et Zeppelin TV. Ce Jeudi 3 septembre, les premiers clips des nouveaux épisodes commencent à être publiés, qui prennent le personnage d’Amira, joué par Hajar Brown, comme protagoniste principal. Avec lui, deux ans d’une série qui a été caractérisée par la représentation des problèmes de l’adolescent d’une manière respectueuse et non condescendante prendront fin.

Après avoir résolu des problèmes tels que intimidation, excitation sexuelle, relations toxiques ou féminisme, la saison 4 de «Skam Spain» se plonge dans des aspects tels que la religion musulmane dans un pays comme le nôtre. Comme l’actrice Hajar Brown l’attend dans cette interview pour FormulaTV, Amira devra apprendre à concilier deux mondes dont elle sent qu’elle fait également partie. L’amour jouera sûrement un rôle primordial, tandis que les cinq protagonistes affronteront l’EvAU et le voyage de fin d’année tant attendu.

Amira est le protagoniste de la saison 4 de ‘Skam Spain’

À quoi peut-on s’attendre de cette quatrième saison avec Amira?

Pour commencer, c’est la quatrième et dernière saison, c’est la fin de «Skam». En plus de représenter une réalité naturellement comme le fait toujours «Skam», nous voulons honorer les fans et nous-mêmes pour ce travail et nous voulons le terminer en grand. Ce sera une saison avec beaucoup d’émotions, avec beaucoup de joies, avec beaucoup de souffrance et beaucoup de tout, j’espère que vous l’aimerez tous.

Quel voyage le personnage d’Amira va-t-il entreprendre?

Jusqu’à présent, nous connaissons Amira comme un personnage très fidèle à ses valeurs, très carré. C’est ce qu’il nous apprend apparemment. En cette saison on va la voir vulnérable, heureuse, super triste … quand on entre dans le point de vue de chaque personnage ça finit toujours par nous surprendre. Amira, avant tout, va faire le tour de son identité.

Nous allons aborder de nombreux aspects qui jusqu’à présent n’ont pas été reflétés à la télévision avec justice

Il est indéniable qu’Amira est liée au reflet de la réalité de nombreuses personnes dans notre pays qui pratiquent les musulmans.

Oui, Amira est musulmane, elle est pratiquante et, pour une chose ou une autre, la religion doit être là parce que c’est son mode de vie, c’est comme ça qu’elle vit. Nous allons aborder de nombreux aspects qui, je pense, n’ont pas été suffisamment reflétés à la télévision jusqu’à présent, ici je parle en musulman. Nous voulons qu’elle serve de fenêtre aux personnes qui ne sont pas musulmanes ou qui ne connaissent pas les coutumes et notre mode de vie, et que ma communauté se sente reflétée et trouve un endroit où elle peut s’accrocher, où elle se sent représentative.

Qu’est-ce qui vous impose le plus, la réaction de votre communauté ou celle des personnes qui ne sont pas musulmanes?

La vérité est que ma communauté me donne plus de respect et voit que nous sommes moins. La plupart des fans qui me suivent et sont conscients de tout ce que je fais ne sont pas musulmans, mais je sais que ma communauté est consciente de ce que je fais et me soutient. Cela me fait très peur car, même si nous sommes une communauté, chacun de nous est super différent, chacun vit sa vie et sa religion comme il le peut et comme il le sait. Cela me donne du respect, j’ai essayé de faire de mon mieux, de voir comment ça se passe.

Vous avez dit à plusieurs reprises qu’en grandissant, vous manquiez de références à la télévision ou au cinéma et que vous le serez à la fin. Comment vas-tu?

Je le porte fatal (rires). D’une part, je suis heureux parce que l’image que je construis de Hajar Brown est ce dont j’avais besoin à son époque; mais d’un autre côté, me connaissant et sachant comment je vais, je ne sais pas si je vais être à la hauteur de la tâche. J’en ai vraiment marre. En partie, je suis super heureux et content mais, en même temps, très angoissé et avec une pression incroyable. Mais bon, je vais bien, si je suis dramatique.

Les protagonistes de ‘Skam Spain’

Dans la saison précédente, nous avons déjà commencé à voir qu’il pourrait y avoir quelque chose entre Amira et Dani …

Tu crois? (Rires) Vous pouvez en voir un peu dans la bande-annonce. C’est un grand plaisir de travailler avec Lucas Nabor. Je n’ai encore rien vu mais j’ai l’impression que de super belles choses sont sorties et j’espère que vous l’aimez. Que nous donnons le contenu qu’il mérite et que nous méritons.

J’imagine que toute la saison tournera autour de la collision des deux mondes d’Amira.

Oui, l’objectif d’Amira est cela. Elle vit entre deux mondes, elle en est consciente et a besoin de se combiner et de coexister dans les deux car elle sent qu’elle est des deux mondes. L’idée qu’ils ne sont pas compatibles est quelque chose qui le grince et contre lequel il se bat, c’est pourquoi il prend des décisions qui le poussent à se réaffirmer.

Quels obstacles une personne comme Amira peut-elle trouver pour rendre les deux mondes compatibles?

Le plus visuel est de porter un foulard dans une société où la réalité musulmane est inconnue. Les gens vous voient différemment et quand ils vous voient différemment, ils vous traitent différemment. C’est l’un des principaux obstacles avec lesquels Amira vit.

Je ne m’impliquerais pas pleinement dans un projet dans lequel ce que les acteurs demandent n’est pas respecté

À la maison, a-t-il été facile de dire que vous vouliez être actrice?

Oui, si j’avais voulu être jardinier, ils m’auraient dit «ma fille, tu es folle, mais vas-y». Eh bien, c’est la même chose pour être actrice. Au final ce n’était pas quelque chose de prévu, je n’en rêvais pas. Eh bien, il a rêvé, mais tranquillement et sans le dire à personne, parce qu’il pensait qu’il n’allait pas pouvoir le faire. Mais le jour où ils m’ont donné l’opportunité … Ma mère a comme trois comptes Twitter dans lesquels elle me loue, pure fantaisie. Et puis il y a mon père, qui sait que je suis dans une série intitulée «Skam something» et rien d’autre. Il y a tout dans ma maison.

Votre père préfère ne pas en savoir trop.

Oui, plus que tout parce qu’il sait à quoi ressemble sa fille et il sait qu’elle est un âne agité. Tout ce que vous faites est bien.

Si, lors d’un tournage, on vous demandait de faire certaines scènes compromettantes, comment le géreriez-vous?

Comme d’habitude. Si les choses sont claires depuis le début, tout va bien. Dans «Skam», j’ai eu la chance que depuis le début, ils voulaient bien faire les choses, mener un projet avec respect et tolérance et ils étaient ouverts à l’écoute. Je n’ai eu aucun problème à leur dire quoi que ce soit et, quand je me sentais mal à l’aise, j’avais Begoña là-bas, les scénaristes … Je n’avais aucun problème. Puisque c’est mon premier travail et que tout a été comme ça, j’espère et je veux que le reste des travaux se déroule de la même manière. Je ne m’impliquerais pas pleinement dans un projet dans lequel ce que les acteurs demandent n’est pas respecté et pas un peu valorisé. Maintenant que les gens me connaissent déjà un peu, je suis dans d’autres métiers et, vraiment, vous en parlez au début et c’est tout. C’est un peu voir ce que vous offrez et négocier certaines choses, comme avec tout.

Affiche officielle de la quatrième saison de ‘Skam Spain’

Il viendra également un moment où vous voudrez arrêter de jouer une fille musulmane et que vous voudrez explorer d’autres avenues.

Oui, à l’avenir, oui. Maintenant, je pense que c’est nécessaire et je devrai jouer une fille musulmane jusqu’à ce que d’autres actrices sortent, ce qui, je l’espère, le sera bientôt car il y a beaucoup de profils, beaucoup de filles différentes et de nombreuses histoires à raconter en tant que musulmane. Jusqu’à ce que j’aie fini toutes ces histoires de filles musulmanes, je ne veux pas jouer le rôle, je ne sais pas, d’un professeur de langues sur lequel la religion n’a aucune influence.

Tu peux être musulmane et féministe, je te le dis

Il y a un autre personnage, celui de Nadia dans «Elite», qui a également été une des premières filles musulmanes de fiction. Avez-vous eu un œil dessus?

Oui, chaque fois qu’il y a des personnages ou des acteurs musulmans avec un nom arabe, car il y a très peu de représentation, je suis le premier à intervenir et à voir ces choses. Est-ce que je vois «Elite»? Oui, suis-je un super fan parce que ça divertit beaucoup avec tout ce drame et cette vie qui est totalement différente de celle que je connais? Oui, le personnage de Nadia joué par Mina El Hammani, à qui j’envoie un baiser parce que nous parlons chaque fois que nous le pouvons, est une autre réalité. C’est une autre histoire d’une fille musulmane que je ne vous dis pas qu’il n’y en a pas, car elle reflète la réalité de beaucoup de filles musulmanes que je connais de première main, mais nous avons déjà beaucoup vu ce personnage. Chaque fois qu’un personnage musulman apparaît, notamment avec un foulard, c’est pour raconter cette histoire. En faisant cela, il se généralise et les gens pensent que c’est la seule réalité qui existe. Mais bon, maintenant nous avons Nadia, qui est une réalité, et nous avons Amira, qui en est une autre, et les deux sont également valables et correctes. Qu’est-ce qu’il doit y avoir plus de diversité dans les histoires musulmanes.

La présence d’Amira dans «Skam Espagne» montre que, malgré les préjugés qui existent dans la société, il est compatible d’être musulman et féministe.

Oui, cela se fait depuis la première saison avec, par exemple, le harcèlement dont Eva a souffert, le soutien d’Amira à Cris quand elle s’ouvre … Dans la troisième je ne vous le dis même pas, car l’accent est mis sur le féminisme et ça vous apprend que, en partie, le féminisme de la protagoniste est né de ses amis et, parmi ses amis, est Amira, qui est musulmane. Nora n’aurait pas d’amis non féministes. Je l’ai à côté de moi et ça le confirme (rires). Vous pouvez être musulmane et féministe, je vous le dis en tant que musulmane et féministe.

À un moment donné, avez-vous craint de ne pas pouvoir reprendre le tournage à cause du coronavirus ou que tout ce que vous aviez enregistré devrait être jeté en raison de la nature de la série?

Je ne vais pas vous mentir, avec tout ce problème, la première chose qui m’est venue à l’esprit est que les gens allaient bien. Nous avons mordu le super shoot dans l’œuf, c’était super bizarre. La première chose est la santé de l’équipe et des gens qui nous entourent. Puis les choses ont progressé et le retour a été merveilleux. Le format qui va être fait me semble le plus, rembobiner et faire que rien ne se soit passé est l’histoire que nous méritons et non ce malheur.