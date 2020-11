Mexique – L’Institut national électoral (INE) installé le Comité d’accompagnement technique pour la consultation des enfants et des jeunes qui se tiendra le 8 novembre 2021 virtuellement et en personne dans tout le pays.

Au cours de la cérémonie, le Président Conseiller, Lorenzo Córdova Vianello, a souligné l’importance de cet exercice de participation citoyenne, qui non seulement jette les bases d’une démocratie participative, mais est également un projet stratégique pour injecter la durabilité dans la démocratie elle-même.

«Les consultations sont conçues comme des outils de culture civique, elles jettent les bases de la construction de la citoyenneté et elles stimulent les filles, les garçons et les adolescents à s’impliquer dans certaines des les pratiques de la démocratie et qu’ils supposent que la démocratie implique avant tout la participation », a-t-il déclaré.

En ce sens, il a évoqué l’intervention du Comité technique pour définir le sujet, les questions par tranche d’âge, les stratégies de diffusion et d’analyse, ainsi que le traitement des résultats, pour la réussite de cette nouvelle édition.

Il a rappelé qu’au cours des 23 années au cours desquelles la Consultation sur les enfants et les jeunes a été élaborée, plus de 27,5 millions de filles, garçons et adolescents y ont participé, avec un changement évident dans les sujets d’intérêt au fil des ans.

«Parmi les consultations les plus récentes, il a malheureusement été détecté que la violence et l’insécurité, ainsi que la méfiance à l’égard des dirigeants et des partis, ont envahi les gens. les jeunes dans notre pays, mais les stéréotypes de genre ont également diminué », a-t-il ajouté.

En plus de mener la consultation, a-t-il ajouté, l’INE a pris l’engagement de diffuser ses résultats et de les livrer aux institutions étatiques qui peuvent influencer l’élaboration de politiques publiques et de lois qui abordent les problèmes exprimés par les plus jeunes du pays.

Le président-conseiller a expliqué que les filles et les garçons âgés de 6 à 17 ans peuvent participer à la consultation via une plateforme virtuelle conçu spécialement pour cela pendant un mois entier, ainsi qu’en personne aux 19 mille 517 stands qui seront installés dans tout le pays le 8 novembre.

«2021 sera une année d’activités intenses qui contribueront à la culture et à la coexistence démocratique dans notre pays, d’une part, le processus électoral le plus vaste et le plus complexe de notre histoire se déroulera et en novembre, nous organiserons la neuvième Consultation des enfants. et la jeunesse », a-t-il ajouté.

Dans votre opportunité, le Représentant de l’UNICEF au Mexique, Christian Skoog, a reconnu le travail accompli par l’INE faire en sorte que les enfants et les adolescents soient entendus.

«Quand on parle de participation, il faut éviter que ce ne soit que symbolique, il faut écouter leur avis, mais surtout en tenir compte. C’est un défi de le garantir, mais nous devons tout mettre en œuvre pour y parvenir », a-t-il souligné.

Le président de La Commission de formation et d’organisation électorale, José Roberto Ruiz, a affirmé que toutes les consultationsCe qui a été réalisé jusqu’à présent a produit des résultats d’une grande importance, même pour le développement des politiques publiques.

Compte tenu de cela, il considère que la participation du Comité est fondamentale pour parvenir à la socialisation des résultats de cet exercice et, surtout, pour l’engagement en faveur des droits des enfants et des adolescents.

Pour sa part, la conseillère Claudia Zavala a salué la nécessité de commencer à écouter, au-delà des discours politiquement corrects, les enfants et les adolescents pour connaître leurs craintes, leurs préoccupations, leurs aspirations et les contributions qu’ils peuvent apporter.

Il a souligné que l’aide d’un groupe d’experts pour concevoir et mettre en œuvre ce mécanisme est ce qui rendra cet exercice vraiment rentable.

