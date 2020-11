Mexico.- Une semaine avant les élections américaines, certains médias ont déjà décerné la victoire à Joe Biden. Alors que certains chefs d’État préfèrent attendre le jour où tout est officiel.

Dans le cas du président du Mexique, il n’est pas surprenant qu’il se soit abstenu de féliciter Biden; Eh bien, sa politique étrangère est très prudente. Antonio Michel, internationaliste et professeur à l’ITAM, a expliqué dans une interview exclusive avec Siete24.

“Bien que ce que le président Andrés Manuel a dit puisse être lu comme une victoire annoncée qui n’est pas si légitime.”

Un message plus méticuleux pourrait également être choisi, car avec les déclarations d’AMLO, il peut être interprété qu’il prend soin de toutes représailles contre le Mexique, a déclaré Michel.

“Le Mexique doit être très affirmé pour rechercher une synergie avec un nouveau gouvernement.”

La proximité de la race a montré à quel point la société américaine est polarisée. Pour cette raison, des réactions diamétralement opposées sont observées; Beaucoup célèbrent le triomphe de Biden car ils le voient comme le retour de la démocratie, la fin d’un autocrate et la fin d’une période sombre de la politique américaine.

Alors que d’autres étaient satisfaits de Trump, en raison d’une certaine stabilité économique, d’une amélioration des taux d’emploi et d’être une figure forte par rapport aux autres pays, a expliqué l’internationaliste à Siete24.

Qu’arrivera-t-il au Mexique si la victoire du démocrate est ratifiée?

L’internationaliste a déclaré qu’il n’y avait vraiment pas de relation aussi étroite entre le président Trump et le président AMLO, car Trump était très inconstant et imprévisible.

Ce que cette nouvelle relation apporte comme une opportunité pour le Mexique, ce ne serait pas de se concentrer sur le chef de l’exécutif mais sur la recherche d’autres chefs et contre des parties qui contribuent à maintenir le dialogue entre les deux pays.

Cela peut vous intéresser: AMLO a déclaré qu’il n’avait aucune différence avec Biden.

Cela peut se faire par le biais d’un dialogue interparlementaire et d’un dialogue entre les chambres de commerce. Afin de créer une relation plus globale et un programme plus diversifié et institutionnel, a souligné Antonio Michel.

Il a également expliqué que le résultat des votes pour le Sénat et la Chambre des représentants est attendu. Eh bien, si la majorité républicaine est maintenue, Biden devra négocier des questions telles que la migration, la sécurité et le changement climatique. Quels sont à leur tour les problèmes les plus pertinents pour le Mexique.

Il est possible qu’avec l’arrivée de Kamala Harris en tant que première femme vice-présidente, la position sur l’immigration soit beaucoup plus amicale, a-t-il prévenu.

Bien que l’administration Obama ait vu le plus grand nombre de déportés (contrairement à Trump); Les démocrates avaient d’autres mesures comme Daka, qui ont profité aux générations de migrants qui ont grandi aux États-Unis, a-t-il conclu.

Le poste AMLO se garde de toute représailles contre le Mexique: l’internationaliste est apparu en premier sur Siete24.