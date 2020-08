Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador n’a pas peur de faire l’objet d’une enquête pour clarifier le scandale vidéo où apparaissent son frère Pío et David León.

De même, il a déclaré qu’il était prêt à comparaître devant les autorités du bureau du procureur général qui enquêtent sur l’affaire.

«Je ne permettrai à personne de commettre des actes de corruption, quels qu’ils soient, même si c’est ma famille. Les gens nous ont accordé leur confiance parce qu’ils veulent que la corruption cesse… Je n’ai pas peur d’être enquêté et je suis prêt à témoigner dans tout ce qui m’implique. Dans celle de mon frère Pío, je pars si la FGR me convoque ».

«J’ai toujours échappé à la calomnie indemne», a déclaré López Obrador.

Il a précisé que s’il comparaît devant les autorités, il en profitera pour fournir des preuves complémentaires afin qu’il soit clair qu’il s’agissait d’une coopération volontaire pour soutenir le parti naissant Morena; et que ces ressources n’ont pas été utilisées dans sa campagne de 2018.

Concernant l’initiative envoyée au Congrès, il a dit qu’elle existe depuis plus d’un an et que les législateurs devraient en discuter et, si nécessaire, l’approuver.