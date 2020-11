Ana Gómez Bermejo, interniste à l’hôpital Gómez Ulla de Madrid, INMA FLORES

Ana Gómez Berrocal (Salamanque, 1983), interniste au Gómez Ulla de Madrid. «J’ai eu une patiente admise et j’ai dû partir en congé de maternité. J’avais peur que quelque chose de grave lui arrive en mon absence. Pendant que je parlais de l’émotion de la guérison, je me suis souvenu de lui parce que je lui avais promis que je n’allais pas le laisser seul… Quand je l’ai revu, les larmes sont tombées et j’avais la chair de poule. Le temps passe, mais ces choses ne cessent de vous émouvoir ».

Y a-t-il une limite à l’excitation? «Vous ne pouvez pas être excité tous les jours… La maladie et la mort sont ce que nous voyons. Certains sont guéris et vous rentrez très bien chez vous. Il doit y avoir une barrière pour qu’elle ne vous traverse pas complètement, même si cela arrive parfois, car ce sont des émotions très intenses qui ne peuvent être contrôlées ». L’interniste est l’or dans la médecine de cette crise. «Nous sommes flexibles, habitués à nous déplacer dans des zones peu connues, et nous avons été le moteur des hôpitaux pendant le coronavirus. Au début de la pandémie, nous avons eu une conversation intitulée Eternal Glories, nous avions fini la spécialité. Nous nous sommes interrogés sur les expériences, comment nous avons fait pour que les patients respirent mieux. Tous les collègues ont été infectés et c’était très excitant de voir comment ils continuaient à chercher une réponse à ce qui se passait.

«Nous avons trouvé cette réponse tard. Certaines choses ont été réalisées, peu. Des preuves scientifiques, ce que vous recherchez toujours. Mais au début, tout a été fait à l’aveugle, des tests … Le Fortecortín est la seule chose qui a jusqu’à présent prouvé son efficacité dans les pneumonies sévères. Il y avait un autre médicament, mais tout ce qui a été mis dans la première vague est tombé comme une option thérapeutique ». Le toucher peut-il aussi guérir, Ana? “Beaucoup. Je suis très émouvant. Quand je suis par terre j’aime m’asseoir à côté du patient, je l’appelle par son nom et pendant que je lui touche la main je lui parle, ça le rassure… Maintenant beaucoup de barrières ont été levées et il n’est pas si facile de réaliser cette proximité. Mais ça guérit, bien sûr le toucher guérit! ». Woody Allen a déclaré que, lors de la consultation, le mot le plus stimulant est négatif ou bénin. «Ce qui guérit le plus, c’est la confiance, que le médecin ne la perd jamais. C’est pourquoi vous devez être honnête avec le patient, partager sa langue, jusqu’à ce qu’il soit capable de vous comprendre ».

Vous étiez certain que vous et vos compagnons alliez l’attraper. Y a-t-il une limite à la bravoure? «Le médecin professionnel ne l’a pas. Je n’ai pas vu de faiblesses. Je n’ai vu personne rentrer chez lui par peur. A personne. Et des médecins plus âgés sont venus aider qui savaient que la contagion serait fatale. Cette magie doit rester; Il ne faut pas l’effacer de la conscience de la société, car je pense que la perception du corps médical s’est dégradée. Peut-être à cause de l’utilisation massive d’Internet, qui a conduit les gens à penser qu’ils en connaissaient toutes les causes. Et les institutions ont négligé la figure du médecin, issu des soins primaires ».

Il parle aux malades qui arrivent de sa terre, les rapproche de l’enfance. Petit à petit, ces cartes postales sont comme le toucher, elles donnent confiance. «Le silence d’un patient est très inconfortable. Compte tenu de cela, les paroles du médecin doivent être les bonnes, les plus sincères. Je leur dis que je ne vais pas les laisser seuls, c’est la seule chose que je peux leur offrir ».

Informations sur le coronavirus

– Ici vous pouvez suivre la dernière heure sur l’évolution de la pandémie

– C’est ainsi que la courbe des coronavirus évolue dans le monde

– Téléchargez l’application de suivi pour l’Espagne

– Guide d’action contre la maladie