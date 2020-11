Dans les affiches de la nouvelle série Atresmedia, By Ana Milan, l’actrice de 47 ans originaire d’Alicante est vue marchant dans la rue habillée en mariée et portant des gants de nettoyage. L’image contient autant d’informations sur ce qui sera vu dans le premier chapitre que la chaîne ouvre aujourd’hui via sa plateforme AtresPlayer Premium que sur la carrière de cette femme. Milan a participé à certains des plus grands succès d’audience de la télévision espagnole au cours des deux dernières décennies. Du Camera Café à la Physique ou à la Chimie, en passant par Yo soy Bea ou Amar es para siempre. Il est également parti pour ses apparitions dans Compañeros, Siete Vidas, Paquita Salas ou Veneno. Mais Ana Milan n’a jamais été la star de ces productions. Toujours une demoiselle d’honneur, jamais une mariée. Il semble que leur heure soit venue. Il y a quelques semaines un médium intitulé: “Premières images d’Ana Milan comme Ana Milan dans la série By Ana Milan.”

Le projet est né en plein milieu d’un manque de raffinement. L’actrice a reçu un appel avec la proposition de faire une série dans laquelle la fiction a été mélangée avec des anecdotes personnelles. Parce qu’elle? Pour maintenant? L’explication, sur Instagram. Pendant la détention, Milan est devenu un phénomène. Chaque après-midi, il a effectué un live via ce réseau social. Jusqu’à des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées pour la regarder boire du vin et compter les choses. L’écrivain milanais, celui qui a publié Sex in Milan ou je vais appeler les choses par votre nom, s’est réuni avec l’actrice milanaise, et ensemble ils ont approché un public en manque de propositions empathiques jusqu’à ce qu’ils la touchent presque. C’étaient des anecdotes, des histoires, des doutes, des questions et des réponses. Est-ce possible contre le fait que l’on porte toujours des lunettes sales parce qu’il les attrape par les lentilles quand il les enlève et parvient à être intéressant et amusant? Il semble que si.

Le premier chapitre de la série commence avec Ana Milan essayant une robe de mariée au rythme de Bad Romance de Lady Gaga. Tout va très bien. C’est formidable. Votre petit ami est génial. La maison est belle et soignée. Vous êtes même autorisé à donner de bons conseils aux jeunes égarés. Alors les choses vont mal tourner à tel point que Dieu et Lope de Vega doivent apparaître à la rescousse. Comment tout cela se termine sera connu après huit épisodes qui viennent de terminer le tournage vendredi dernier. Mais apparemment dans ces premières minutes de la série, pour Milan, la personne, l’actrice, la célébrité, peu importe, cela ne s’arrête pas, ce n’est que le début. Encore une fois.

Les références de la série pourraient être trouvées dans des produits comme Seinfeld ou Roseanne, dans lesquels la vanité de mettre son nom et son visage sur l’artefact est immédiatement neutralisée par une capacité enviable à rire de soi. Ana Milan aime rire d’elle-même et pas des autres. C’est rafraîchissant dans la comédie nationale, trop souvent centrée sur la dérision du plus faible ou de celui qui n’est pas normal, jouant toujours avec l’idée que le spectateur ne se considérera jamais faible et croira toujours que c’est normal, quelque chose de terriblement appauvrissant tant dans la fiction Comme dans la vraie vie. Il y a même la possibilité qu’Ana Milan soit comme elle est dans la série. L’importance que vous voulez donner à cela dépend déjà de chaque spectateur.