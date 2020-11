Pour la première fois de son histoire, la chaîne publique de radio et de télévision a choisi deux femmes pour présenter les Carillons qui accueillent la nouvelle année. Les présentateurs populaires Ana Obregón et Anne Igartiburu Ils seront chargés de dire au revoir à 2020, une année particulièrement compliquée pour le monde en raison de la pandémie de coronavirus.

Des mois après la mort de votre enfant Aless lecquio En raison d’un cancer, Ana Obregón retourne à RTVE, une chaîne à laquelle elle est liée depuis des décennies dans des séries et des programmes tels que “ Ana y los 7 ”, “ A las onze en casa ”, “ Hostal Royal Manzanares ”, “ Anillos de Or »ou« Que parions-nous? », Parmi tant d’autres. Ana Obregón a présenté les Campanas de La 1 en 1994, avec Joaquin Prat, et en 1995 et 2004 avec Ramon Garcia.

“Retransmettre les carillons de fin d’année pour une autre année à la maison est un privilège que je ne pouvais pas refuser. Je suis ravi de dire au revoir à cette année difficile pour l’Espagne et moi; de cette manière, j’espère pouvoir remercier le grand soutien et l’affection que j’ai reçus pour Tout le monde. Commencer cette 2021 avec tous les Espagnols sera un véritable honneur “, a déclaré l’actrice et présentatrice.

Avec Ana Obregón sera la présentatrice de «Corazón», Anne Igartiburu, qui ajoutera 16 années consécutives à la tête des Campanadas de RTVE de Puerta del Sol. RTVE a de nouveau mené le public des Campanadas en 2019, avec 5,4 millions téléspectateurs (32,6%). La minute exacte du début d’année a ajouté 6 956 000 téléspectateurs (39,8%).

«Commencer cette année ensemble à TVE prend une signification très particulière. Nous ne sommes pas les mêmes ou prenons les choses pour acquises. Nous porterons un toast à ce que nous avons appris et nous nous souviendrons de ceux qui nous ont quittés. Nous combinerons l’émotion pour gagner en force en sachant qu’ensemble, tout est plus supportable. Et cette aide, cela nous aide aussi. Nous serons tous sur ce balcon, toute la famille TVE avec les téléspectateurs », a souligné Igartiburu.

La présentatrice a souligné que “vivre ce moment avec Ana García Obregón est encore plus excitant à cause de ce qu’elle veut dire dans notre maison et parce qu’en plus d’être deux femmes, ce dont j’ai toujours rêvé, elle donnera une grande force à tant de familles qui sont ils s’identifient à leur courage. Ces carillons sonneront avec force et courage pour tous “.

La chaîne publique prépare déjà la programmation de Noël, dans laquelle, comme c’est traditionnel, la musique sera le principal protagoniste dans des espaces tels que Telepasión, avec Florentino Fernández, Alaska et le tremblement de terre d’Alcorcón, et dans les spéciaux de Pablo Alborán, Vanesa Martín et Raphael.

Le rire sera garanti le soir du Nouvel An par la main d’un classique de la dernière nuit de l’année: José Mota. Et pour accueillir la nouvelle année avec enthousiasme, ‘Happy 2021’, une spéciale avec plus de 70 artistes nationaux présentés par Flo et Chenoa.

«MasterChef Junior» cherchera le meilleur minichef d’Espagne dans sa 8e édition, et le Gala Inocente, Inocente, la neuvième année consécutive sur RTVE au cours de laquelle des célébrités tomberont dans de drôles de femmes innocentes pour une bonne cause. Le tirage de la loterie de Noël, qui ouvrira la programmation spéciale le 22 décembre; le Message du Roi et le Concert du Nouvel An de Vienne complètent la programmation de RTVE pour les festivals à venir.