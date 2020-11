Mexico.- Nous avons clôturé l’agenda public d’octobre avec la constitutionnalité de la consultation populaire des anciens présidents, l’enregistrement des partis politiques tels que les réseaux sociaux progressistes, le parti Fuerza Social por México et Encuentro Solidario, la préférence pour le Parti révolutionnaire institutionnel à Coahuila et Hidalgo et l’élection du nouveau chef de Morena, Mario Delgado.

Tous les sujets pertinents qui sont restés les plus importants pendant des semaines. Cependant, au cours de la semaine correspondante du 24 au 30 octobre, il a souligné une question dont les médias et l’opinion publique ont parlé. Les 10 gouverneurs qui composent l’Alliance fédéraliste se sont élevés contre le gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador, l’accusant principalement de refuser de dialoguer avec eux et de centraliser les ressources fédérales.

Plus de huit tendances ont été positionnées sur les réseaux sociaux, là où les hashtags se sont démarqués #PronunciamientoAF, #AlianzaFederationista et #ResistirEnUnidad, même que les gouverneurs ont promu. En outre, les gouverneurs de Nuevo León, Guanajuato et Aguascalientes ont mené une présumée interrogation sur leurs comptes pour demander à l’opinion publique si elle était d’accord avec le gouvernement pour accorder des ressources aux États pour la santé, la science, les sports, entre autres. Souligne que environ 40000 utilisateurs ont participé à ces enquêtes et dans les trois cas, la réponse a été OUI avec plus de 80% des voix. L’ensemble de la conversation a principalement affecté le gouvernement, car les utilisateurs ont encouragé l’Alliance fédéraliste à poursuivre ses revendications.

Un autre sujet intéressant qui ressortait à l’ordre du jour était la marche d’un million de dollars qui a eu lieu le 24 octobre, au cours de laquelle les partisans d’AMLO ont manifesté dans le Zócalo de Mexico. Selon les informations du Secrétariat du Gouvernement de Mexico, 5 700 sympathisants étaient présents et la marche s’est déroulée sans incident. Cependant, dans les réseaux sociaux, cet environnement “pacifiste” n’a pas été maintenu car les trolls et les utilisateurs ont “soulevé” des tendances contre telles que # LaMarchaDelChillón. Si nous comparons le concept positif le plus pertinent (# MarchaDelMillón) au négatif mentionné ci-dessus, nous constatons que la perception négative couvre 55% de la conversation. Sans doute, autre enjeu qui n’a pas favorisé l’attitude envers le gouvernement, puisqu’elle a augmenté de 7% par rapport à la coupe précédente et bien sûr on a également observé une croissance de l’activité des bots et des trolls.

Il y a deux sujets de la semaine dernière qui, bien qu’ils n’aient pas marqué l’agenda public, ont fourni des données intéressantes concernant le comportement des utilisateurs dans la conversation. Le premier s’est produit le 26 octobre lorsque le gouverneur de l’État du Mexique, Alfredo del Mazo, a présenté son troisième rapport gouvernemental. À ce jour, 13 tendances comme # 3rdEdomexReport, #GovernmentThatNotStop, #TeamWithPeople entre autres, ils se sont positionnés en faveur du fonctionnaire. Le fait curieux est qu’il met en évidence la participation de centaines de comptes avec un comportement de bot, qui chaque semaine soutiennent les tweets du gouverneur, principalement lors de la promotion du bien connu #SalarioRosa.

Last but not least … le deuxième sujet traite de l’augmentation de la conversation concernant le COVID-19 au fil des jours, selon les données du ministère de la Santé, à la fin du mois d’octobre, le Mexique a ajouté plus de 900000 cas. et plus de 90 000 décès dus au virus. Les vacances les plus attendues de l’année approchent et avec elles la repousse, donc la recommandation, qu’elle soit des fonctionnaires, des leaders d’opinion, des experts ou de l’opinion publique elle-même est la même: #Reste à la maison.

