Mexico.- Au cours de la semaine correspondante du 31 octobre au 6 novembre, bien que l’agenda numérique ait été emporté par les élections aux États-Unis, deux questions ressortent qui n’ont pas favorisé le président. La première a eu lieu le 3 novembre, lorsque le Conseil national de la science et de la technologie a partagé les résultats de l’appel à l’admission ou à la permanence dans le système national des chercheurs (SNI) où le nom de Beatriz Gutiérrez Müller s’est imposé en tant que chercheur de niveau 1. C’est important Il est à noter que si elle faisait déjà partie du SNI, elle n’avait que le niveau de candidate, donc les utilisateurs se sont prononcés contre cette décision car ils considèrent que la première dame n’a pas une expérience suffisante. D’autres considèrent cette nomination comme un acte de népotisme.

La deuxième question est liée aux frères du président, car si José Ramiro López Obrador a quitté le sous-secrétaire aux frontières, aux migrants et aux droits de l’homme pour participer aux élections de 2021 dans son État (Tabasco), Pío a fait appel avant le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire fédéral a ordonné à l’Institut national électoral de mettre fin à l’enquête menée contre lui pour avoir reçu des ressources pour les campagnes électorales. En général, les internautes considèrent que la famille du président est «bien soutenue».

Sur les questions liées à la corruption, deux noms très importants se sont démarqués dans l’Agenda public en tant qu ‘”alliés” supposés, puisque tant l’ancien haut fonctionnaire du ministère du Développement social (Sedesol), Emilio Zebadúa, que l’ancien gouverneur de Veracruz, Javier Duarte, ont proposé d’exposer les opérations les écarts de ressources où Rosario Robles et Enrique Peña Nieto. Cependant, la principale question des utilisateurs est de savoir s’il s’agira d’un autre «cas Lozoya» dont on ne parlera que pendant quelques semaines….

D’autre part, le 5 novembre au Sénat de la République, la soi-disant loi Olimpia a été approuvée dans tout le pays, ce qui a un impact car il s’agit d’un ensemble de réformes législatives appliquées, qui visent à reconnaître la violence numérique et à punir les crimes qui violent l’intimité sexuelle des personnes par des moyens numériques, c’est-à-dire que les utilisateurs qui diffusent des nus ou des paquets sans le consentement de l’autre personne pourraient passer jusqu’à 6 ans en prison. Dans ce contexte, la première dame a de nouveau suscité la polémique parmi les internautes car elle a attaqué Twitter, considérant que ledit réseau social est indifférent à la cyberintimidation. En défense, les utilisateurs ont positionné la tendance # ZopiloteLlorón.

Enfin, nous ne pouvions pas laisser de côté le sujet le plus important de la conversation: le processus électoral aux États-Unis. Bien que nous sachions maintenant que Biden a remporté l’élection, ils ont souligné plusieurs événements dans les médias numériques:

● Donald Trump a positionné la tendance #STOPTHECOUNT dans le but de suspendre le dépouillement des voix dans plusieurs États, considérant qu’il y avait fraude. À cet égard, Twitter a censuré divers tweets du

● Il souligne que des médias tels que ABC, NBC, NPR, Telemundo, entre autres, ont arrêté la transmission d’un discours de Trump en soulignant que les informations qu’il a fournies étaient fausses faisant référence au fait qu’il y avait des votes illégaux. Cela a fait exploser qu’au Mexique une possible censure des matins d’AMLO a été mise sur la table.

● Au fur et à mesure que les résultats progressaient, les moqueries de Donald Trump se multipliaient et celles-ci étaient principalement menées par des leaders d’opinion, des célébrités et l’opinion publique.

● Parmi les axes positifs les plus représentatifs de ces élections, se détache l’impact social et émotionnel généré par le fait que Kamala Harris est le premier vice-président des États-Unis.

Le fait que le président AMLO n’ait pas félicité Joe Biden est une question de médias numériques et de réseaux sociaux, il est donc prévu que dans les semaines à venir, les élections et les postes de responsables continueront à donner de quoi parler.

ebv