Mexico – Si la faible croissance de l’économie ne s’inverse pas, il y a un risque que les inégalités entre riches et pauvres s’aggravent, a averti le membre du PAN Ricardo Anaya Cortés.

Dans une vidéo mise en ligne sur Twitter, l’ancien candidat à la présidentielle du PAN a déclaré qu’il était urgent de relever le défi d’une économie en croissance, alors qu’il y avait une meilleure répartition des revenus.

Les 26 personnes les plus riches du monde ont une richesse équivalente à la moitié la plus pauvre de la planète. Il y a beaucoup d’inégalités.

Le défi est de parvenir à plus d’égalité, mais avec une mobilité ascendante, sans appauvrir le pays comme semble le vouloir AMLO. Le défi est double: grandir et redistribuer. pic.twitter.com/4IDjU3N0ca – RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 9 novembre 2020

«Le défi est double: grandir et redistribuer. Nous avons d’abord besoin de la croissance de l’économie; deuxièmement, nous devons redistribuer et ici la clé est dans deux clés, que le gouvernement a des revenus suffisants et que le gouvernement dépense correctement et honnêtement », a déclaré le PAN.

Vous pouvez également lire: Ricardo Anaya revient pour corriger le désastre AMLO

Anaya Cortés a assuré que la polarisation entre riches et pauvres n’aide pas le pays et que pour mettre fin à ce fossé d’inégalité, ils ne doivent pas non plus tous tomber dans la pauvreté.

«Il ne s’agit pas non plus de parvenir à une plus grande égalité en appauvrissant tout le monde, et je le dis parce que parfois, il semble que c’est ce que veut López Obrador. Il ne s’agit pas d’atteindre une plus grande égalité, mais avec une mobilité ascendante, pas une mobilité descendante », a-t-il expliqué.

Le poste Anaya met en garde contre le risque d’une plus grande inégalité sociale apparue en premier sur Siete24.