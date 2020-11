Andreu Buenafuente a reçu le Prix ​​national de la télévision correspondant à l’année 2020. Le Prix est décerné par le Ministère de la Culture et des Sports et est doté de 30 000 euros.

Le jury, à l’unanimité, a voulu reconnaître à Andreu Buenafuente “la polyvalence d’un parcours professionnel qui englobe des langages et des formats très différents, ainsi que la réunion dans sa personnalité créative des différentes facettes du producteur, humoriste, présentateur ou acteur. Dans chacun d’eux, il a su intégrer des innovations exemplaires pour les nouvelles générations de professionnels, mettant en avant sa générosité dans la formation et la gestion des équipes de travail. Sa contribution à la télévision pendant la période de la pandémie est particulièrement pertinente.

Le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a personnellement appelé le lauréat pour l’informer de la décision du jury et le féliciter.

Le National Television Award récompense le travail méritoire dans le domaine de la télévision espagnole présenté à travers une œuvre diffusée en 2019 ou une contribution particulière à leur créativité. Dans les cas dûment motivés, il peut être accordé pour la reconnaissance d’une carrière professionnelle complète. Avec ce prix, le ministère reconnaît la télévision comme un outil essentiel de diffusion de la culture, ainsi que son lien avec le développement et la diffusion des industries culturelles.

Jury

Le jury était présidé par Adriana Moscoso del Prado, directrice générale des industries culturelles et de la coopération; et en tant que vice-président a agi Carmen Páez Soria, directrice générale adjointe de la promotion des industries culturelles.

Beatriz Navas Valdés, directrice générale de l’Institut de la cinématographie et des arts audiovisuels (ICAA); Irene de Lucas Ramón, conseillère au cabinet du ministre de la Culture et des Sports; José Quílez Ezquerra, vice-président du conseil d’administration de l’Académie des arts et des sciences de la télévision; Vicente Torres Gómez, scénariste et spécialiste de la télévision; Sergio Oslé Varona, président de Movistar +; Ana María Peláez Rodríguez, directrice du programme «Essentials», récompensé lors de l’édition précédente et Cristina Andreu Cuevas, présidente de CIMA (Association des femmes cinéastes).