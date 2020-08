Mexico – Le secrétaire au Trésor, Arturo Herrera, a révélé que le Mexique pourrait connaître, en 2021, la pire crise économique depuis 1932.

Herrera Gutiérrez a fait remarquer qu’en raison de ce scénario, les autorités seront obligées d’envoyer un paquet économique au plus tard le 8 septembre.

Il a indiqué que ledit paquet doit être « très prudent, très prudent, très responsable » et qu’il nécessitera la compréhension et la solidarité de beaucoup.

Herrera a déclaré qu’en raison de la crise économique générée par Covid-19, il y aura moins de ressources dans le budget par rapport à 2020 et, au moins, « deux exercices précédents ».

«Le Mexique connaîtra la crise la plus grave depuis 1932; C’est presque le pire moment économique pour le pays au siècle dernier », a déclaré Herrera aux députés de Morena. Et il a ajouté qu’il n’y aura plus de « guardaditos ».

Dans des informations publiées par La Jornada, Herrera a appelé à apprendre à vivre avec Covid et à commencer à ajuster l’économie et les finances afin de ne pas tomber au chômage.

Il a également annoncé que l’accent mis sur les dépenses consacrées à la politique sociale du président serait maintenu.

« Cet automne, peu importe où on met le chiffre quand on le raffine, quand on l’aura précis, il sera supérieur à celui de la crise financière mondiale et supérieur à celui de 1995 », a déclaré le responsable.

« Nous allons devoir vivre avec Covid l’année prochaine et, par conséquent, l’économie fonctionnera dans des conditions différentes de celles auxquelles elle est habituée. »

« Nous espérons qu’il y aura un rebond, mais pas celui qu’il y aurait avec une telle réouverture pour utiliser tout le potentiel humain, le capital et les usines, mais il sera limité », at-il déclaré.

