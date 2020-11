Que Don Arturo Lona Reyes ait survécu jusqu’à la veille de son 95e anniversaire malgré les multiples tentatives des ennemis de la justice pour le faire taire, semble suffire à élever cet évêque catholique parmi les illustres serviteurs du peuple; Et pourtant, le pasteur iconique de Tehuantepec était un polyèdre d’anecdotes dont les enseignements nous amènent toujours à nous concentrer sur ceux qui en ont besoin, dans la recherche inlassable du bien commun et le travail perpétuel en faveur d’une justice sociale insaisissable.

Ceux d’entre nous qui ont eu l’occasion de discuter avec lui chérissent sa capacité narrative, la façon dont il a mis à jour les paraboles évangéliques dans les villes et les temps à travers lesquels il a marché jusqu’à ce qu’il soit appelé “ L’évêque des pauvres ”: une plainte d’abus et de dépossession soudain, il est devenu un exemple de conciliation pastorale; un cas de persécution politique l’a transformé en un modèle de dialogue; une coexistence innocente avec des enfants a laissé un enseignement sur la justice et la pauvreté; et un acte de discrimination contre les peuples autochtones et marginalisés s’est transformé en pure résistance et dignité.

Dans son “Testament Spirituel”, Lona a laissé les deux certitudes suivantes: “Consciente de ma condition d’enfant de Dieu … je suis le fruit de la culture qui a pris forme au XXe siècle.” En d’autres termes, sa vocation sacerdotale ne pouvait être comprise hors de son contexte; la mystique de sa foi se reflétait dans la terre, dans les pauvres, les indigènes et les impuissants d’un siècle dont les événements mouvementés ont complètement transformé la peau du monde, mais pas l’âme de l’homme ni ses besoins de bien-être ou de transcendance.

Il était le fils de la persécution religieuse, voué à la formation dans une Église préconciliaire, un prêtre dans la région montagneuse indigène provocante et évêque du Conseil dans l’isthme profond; mais surtout, Lona était un pasteur qui embrassait la théologie libératrice: «Dieu ne voulait pas laisser l’homme abandonné, il révèle les vérités, détermine les œuvres et offre sa grâce pour le libérer de l’erreur, le libérer du vice, le libérer du mal et l’aider dans ses besoins ».

Il a compris que son ministère était «comme un pouvoir qui devient un service inconditionnel aux pauvres, aux indigènes»; et, en appelant les choses par leur nom (peut-être parfois avec plus de passion que de prudence), elle causait un malaise aux autres puissances, à ceux qui recherchaient l’argent, la politique ou le prétexte de la somptuosité. Ce sont ces pouvoirs qui ont tenté de saper son chemin entre les peuples du diocèse de Tehuantepec et les communautés autochtones du Mexique: «Je me souviens de la troisième Conférence épiscopale latino-américaine de Puebla, une réunion à laquelle (j’aurais) dû assister en tant que président de la Commission pastorale indigène de la Conférence épiscopale mexicaine, mais d’étranges forces l’ont empêchée ».

De l’élégant trébuchement institutionnel (beaucoup, malheureusement, composé de sa propre Église et de ses frères évêques) aux attentats directs sur sa vie, Arturo Lona a partagé avec les pauvres les humiliations normalisées d’un système culturel qui fait taire les douleurs et les lacunes de le misérable alors qu’il exalte et récompense davantage ceux qui ont le plus et continuent d’accumuler des biens et des privilèges au détriment de leurs semblables. Mais cela n’a pas arrêté son élan ou sa décision de promouvoir le bien social de l’Église à travers la formation d’écoles et d’universités, d’organisations sociales, d’associations paysannes autonomes, de caisses d’épargne, de coopératives de production et de cliniques rurales.

Avec sa mort, le continent américain risque de perdre le dernier des évêques de la génération de résistance difficile au Vatican (cette langue qui remplit des heures d’homélies sans rien dire), le statu quo et la hiérarchie religieuse alliés au pouvoir. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas des pasteurs qui cherchent encore à servir dans les méandres de l’exclusion, de la pauvreté et de l’injustice, mais l’arrivée de François au siège pontifical a justifié ces combattants et leur a donné l’exemple sur un chemin qui L’Église catholique fait face au XXIe siècle: être pauvre, pour les pauvres, défenseur de la dignité des peuples, promoteur du soin de la création, espace de dialogue, hôpital pour les blessés, missionnaire dont le personnel siège en périphérie et ne visite que des palais pour donner la parole aux humbles.

Il l’a fait savoir au président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, en 2019. Le Tabasco a fondé sa campagne électorale sous le slogan «Pour le bien de tous, les pauvres d’abord» et Lona n’a pas manqué l’occasion: «Je vous crois sur parole Commencez dans le sud (du pays), qui est le plus durement touché ». De son regard, Lona a contemplé la splendeur potentielle d’une nation qui a besoin d’être reconstruite en commençant par les bases: «Il y a encore des gens qui ont faim. Pensez-vous que cela ne me désespère pas de voir que les enfants n’ont rien à manger ou que les personnes âgées n’ont pas assez de médicaments? C’est terrible. Je ne peux pas être endormi, indifférent à tant de malheurs que nous sommes passés, je dis: Ma maison plus tard, d’abord celle des pauvres. D’abord la maison des pauvres avant les temples. Les maisons d’abord, les écoles d’abord, les hôpitaux d’abord ».

Repose en paix, Don Arturo.

