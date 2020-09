Netflix a de mauvaises nouvelles pour deux de ses dernières séries comiques: The Big Show Show et Ashley Garcia: Genius in Love ont été annulées, rapporte notre site sœur Deadline.

Ashley Garcia: Genius In Love (également connu sous le nom de The Expanding Universe of Ashley Garcia) a joué Paulina Chávez comme «la seule ingénieure robotique et spécialiste des fusées au monde âgée de 15 ans et demi», selon la description officielle de la série . « [When she] a la chance de travailler pour une entreprise prestigieuse, elle déménage à travers le pays pour vivre avec son oncle Victor, un joueur de football professionnel devenu entraîneur de lycée qui n’a jamais assumé une responsabilité à laquelle il ne peut se soustraire. » Produit par Mario Lopez, la première partie d’Ashley Garcia a été créée en février, suivie de la deuxième partie en juillet.

Le Big Show Show, qui a été créé le 6 avril, mettait en vedette Paul Wight (alias WWE Superstar The Big Show) comme une version fictive de lui-même; les autres membres de la distribution comprenaient Allison Munn, Reylynn Caster, Juliet Donenfeld et Lily Brooks O’Briant. «Lorsque la fille adolescente de The Big Show, une superstar de la WWE à la retraite de renommée mondiale vient vivre avec lui, sa femme et ses deux autres filles, il devient rapidement en infériorité numérique et déjoué», lit-on dans le synopsis officiel de l’émission. «Bien qu’il mesure 7 pieds et pèse 400 livres, il n’est plus le centre d’attention.»

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles. Les deux séries ont filmé des épisodes de Noël autonomes qui seront diffusés en décembre, offrant aux fans une chance de plus de passer du temps avec Ashley Garcia et The Big Show.

