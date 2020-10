En plus de la télévision gratuite, l’autre combat entre Mediaset et Atresmedia se déroule dans le paiement. Il y a un an, les deux groupes ont lancé des versions remaniées de leurs plates-formes de paiement, chacune avec un attrait différent: tandis que Mitele Plus mettait l’accent sur son offre de football, Atresplayer Premium jouait pour la production originale. Dans les résultats que les deux groupes présentent à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières, ils incluent leurs numéros d’abonnés, ce qui permet de donner suite à cette autre bataille. Et, si dans la télévision en clair c’est Mediaset qui prend le gâteau (il est déjà en tête des audiences depuis deux années consécutives), dans ce domaine c’est Atresmedia qui l’emporte.

Les données qui viennent d’être communiquées font référence au nombre d’abonnés au 30 juin 2020. Ensuite, Atresplayer Premium comptait 253 000 utilisateurs, tandis que Mitele Plus en ajoutait 163 000. Dans le cas de la plateforme Atresmedia, ce chiffre représente 18 000 abonnés de plus qu’au 31 mars. La croissance est plus élevée dans le cas de Mediaset, qui a ajouté 33 000 nouveaux utilisateurs par rapport au trimestre précédent. Il faut tenir compte du fait qu’à ce moment-là, la Liga était suspendue en raison de la pandémie de Covid-19, alors que le 30 juin, la compétition avait déjà repris. Sur les 163 000 utilisateurs de Mitele Plus, environ 100 000 correspondent au package football. De plus, en mai 2020, il a lancé Mitele Plus Internacional, qui a ajouté plus de 6000 abonnements en moins de deux mois.

Face au nouveau parcours, Mitele Plus devra démontrer le pouvoir d’attraction du contenu de Mediaset pour le paiement, puisque cette fois il ne proposera aucun package football, sa principale revendication la saison dernière. Pour ce faire, il a préparé une nouvelle émission de télé-réalité – un genre dans lequel Mediaset est un expert – qu’il proposera exclusivement sur la plateforme de paiement. Il s’agit de Sola / solo, dans lequel la vie d’un célèbre solo peut être suivie en direct dans une maison construite pour l’occasion qui devra surmonter les défis fixés par le programme et choisis par le public.

De son côté, Atresplayer Premium a déjà sorti douze séries et en a une autre bonne poignée en route. Pour commencer, la deuxième saison de #Luimelia est diffusée et le 20 septembre, Veneno reviendra avec des épisodes hebdomadaires. Ils seront rejoints par d’autres séries qu’ils ont en production, comme la fiction ByAnaMilán, basée sur les expériences de l’actrice, ou FoQ: El reencuentro, deux épisodes sur lesquels de nombreux protagonistes de la physique ou de la chimie reviendront. Dans le domaine du documentaire, elle présentera Ellas, avec l’histoire de cinq transsexuelles espagnoles de différentes générations, et Le moment décisif, qui racontera comment les jours qui se sont écoulés entre le sauvetage de José Antonio Ortega Lara et le meurtre de Miguel Ángel Blanco ont été vécus Juillet 1997. De plus, après avoir retracé la vie de Joaquín Sabina, la série documentaire Pongamos que hablo de … orientera son regard vers d’autres personnages de la culture espagnole tels que Penélope Cruz, Pedro Almodóvar, Julio Iglesias et Mecano. Dans la fiction internationale, la première de la série Creepshow est prévue, avec douze histoires d’horreur dirigées par différents réalisateurs.