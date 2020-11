Mexico – Une femme a décidé de présenter sa démission d’un supermarché et, pour ce faire, elle a utilisé un mégaphone pour que tous les clients le sachent.

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, on observe le moment où Shana Ragland a pris le mégaphone et a annoncé son départ du supermarché.

C’est arrivé dans un magasin Walmart au Texas, aux États-Unis. Dans l’image, enregistrée par Ragland elle-même, la femme a révélé les raisons de sa démission.

«J’ai finalement quitté mon travail toxique qui me rendait absolument misérable pendant un an et sept mois», a-t-il déclaré.

Cela peut vous intéresser: une femme meurt lorsque son camion heurte des arbres

“Attention, acheteurs et gérants de Walmart, je m’appelle Shana et je veux juste venir vous dire qu’Henry est un raciste et un idiot puant, Jovanna est un raciste, Elias est un autre idiot”, a-t-il déclaré.

La femme a ajouté que plusieurs personnes avaient été licenciées sans raison apparente, simplement parce qu’elles étaient afro-américaines.

“Cette entreprise traite ses employés comme de la merde, en particulier Cap 2”, a ajouté la femme.

«Jimmy de la section des sports, Joseph le caissier, Larry du jardinage – vous êtes tous des pervers et j’espère que vous ne parlez jamais à vos filles comme vous me parlez», dit-il.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

“J’emmerde tous les managers, cette entreprise et ce poste … Je démissionne”, a déclaré la femme.