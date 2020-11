Mexico.- Le poète, essayiste et critique littéraire Sandro Cohen Il est décédé le 5 novembre à l’âge de 67 ans, victime d’un COVID, après être resté trois semaines à l’hôpital.

C’était sa femme Josefina Estrada, également écrivain, qui a signalé sa mort sur son compte Facebook.

«Sandro Cohen est mort avec qui j’aimais tant. Compagnon de l’âme, compagnon ».

Qui était Sandro Cohen?

Ecrivain de Drafting sans douleur, Sandro Cohen arrive au Mexique dans les années 70 et en 1982 il est naturalisé. Il a obtenu un doctorat en langue et littérature hispaniques de l’Université nationale autonome du Mexique.

Il était également un professeur renommé à l’Universidad Autónoma Metropolitana, à laquelle il a consacré 40 ans de sa vie.

Passionné de cyclisme, d’où son livre intitulé Zen du cycliste urbain, Sandro Cohen s’est profondément impliqué dans des sujets qui suscitaient sa curiosité et son plaisir. Il a livré non seulement des connaissances et des recherches, mais aussi la passion de quelqu’un qui aimait parler de paroles ainsi que de vélos.

Méticuleux et brillant, toujours avec une réponse inhabituelle dans les entretiens et les conversations, il laisse un grand héritage dans l’enseignement des lettres et de l’écriture.

«Les occurrences peuvent être très bonnes, mais elles ne sont pas fiables lorsqu’il s’agit de maîtriser l’exercice de l’écriture, noble métier qui, loin d’être en voie d’extinction, devient de plus en plus nécessaire et omniprésent dans notre vie quotidienne, puisque nous passons d’innombrables heures devant des écrans, à travers lesquels nous communiquons, presque toujours, grâce à l’écrit. “

Parmi ses livres de poésie figurent Of Noble Wretched Origin, Malgré l’Empire, Autobiographie de l’infidèle, Les corps de la fureur, Line of Fire, Night Runner, From the Beginning et So Easy to Love.

Sandro Cohen a publié les romans Far from Paradise et The Pastor Brothers in Moctezuma’s Court, ainsi qu’un volume de nouvelles intitulé Por la carne également.

Drafting without pain a été publié pour la première fois en 1994 et s’est vendu à plus de 150 000 exemplaires.

