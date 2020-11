Mexico.- Le nouveau modèle de justice du travail rompt avec les vices du passé et donne lieu à une transformation du travail, a rapporté la responsable du STPS, Luisa María Alcalde.

Il a souligné que le nouveau modèle de conciliation est le résultat d’un processus historique garantissant le respect des droits individuels et collectifs.

En retour, il offre une plus grande certitude et stabilité dans les entreprises et favorise des emplois avec de meilleurs salaires et avantages sociaux.

“Avec les nouveaux mécanismes de conciliation, il y aura une véritable justice du travail, une démocratie syndicale et des négociations collectives.”

Le chef du poste a ajouté que les conflits du travail seront résolus avec des professionnels impartiaux qui chercheront à atteindre un point d’équilibre devant les tribunaux du travail.

À partir du 18 novembre, ils seront résolus par conciliation et résolution rapide, avec un maximum de 45 jours.

Ce modèle commencera à fonctionner progressivement dans huit États, avec des instances conciliantes et judiciaires fédérales et locales.

Il fonctionnera pleinement dans tout le pays à la mi-2022. La première phase comprend Campeche, Chiapas, Durango, l’État du Mexique, San Luis Potosí, Tabasco et Zacatecas, et partiellement Hidalgo.

“Les réclamations passeront par le Centre de conciliation et d’enregistrement du travail pour médiation et, si elles ne sont pas résolues par ce moyen, elles parviendront aux mains d’un tribunal du travail.”

Luisa María Alcalde Luján a averti que le nouveau modèle de justice du travail “est sérieux” et que le changement ne sera pas superficiel.

«En tant qu’autorités, nous avons l’obligation de transmettre un message clair et sans équivoque: nous appliquerons et appliquerons les nouvelles règles de coexistence au travail, des règles communes que nous devons tous respecter.

Aujourd’hui, 18 novembre, la première étape de mise en œuvre de la réforme du travail commence dans 8 États. 👉 Tribunaux du travail

👉 Centres de conciliation du travail

👉 Liberté d’association

👉 Négociation collective authentique pic.twitter.com/OUjono2gnY – Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) 19 novembre 2020

Un engagement rempli.

Ce modèle de justice du travail non seulement renforce l’état de droit, mais génère également une plus grande certitude et stabilité dans chaque lieu de travail.

De la même manière, c’est un engagement rempli qui attirera plus d’investissements. Parce qu’il apporte une certitude dans l’accord commercial entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC) et surtout parce qu’il garantit les droits des travailleurs, a souligné le responsable fédéral.