La phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU) aura de nombreux mystères, mais ce sera également le début d’autres personnages, y compris une nouvelle équipe Marvel avec Bucky comme leader.

De nouveaux héros, méchants et super-équipes Marvel seront présentés avec l’arrivée de Shang-Chi, Eternals et bien d’autres, mais Marvel Studios n’oublie pas les personnages qui existent déjà.

Doctor Strange, Spider-Man et d’autres joueront dans des suites, tandis que Disney + ouvre une nouvelle voie pour que les personnages du MCU se développent beaucoup plus.

Le service de streaming est l’endroit où Sebastian Stan fera sa prochaine apparition en tant que Bucky Barnes dans “ Le faucon et le soldat de l’hiver ” aux côtés d’Anthony Mackie, leur donnant à tous les deux la possibilité de jouer dans leur propre série Marvel.

L’équipe Marvel, avec Bucky comme chef, signifierait qu’au-delà d’un relooking, il pourrait se retrouver après que Shuri l’ait libéré du lavage de cerveau d’Hydra.

Depuis que Bucky a rejoint le MCU, il a été une grande pièce dans l’histoire de Steve Rogers, tandis que Bucky a succédé à Steve dans les bandes dessinées, le MCU a sauté droit à faire de Falcon le nouveau Captain America.

Grâce à quelques histoires récentes de Marvel Comics, il y a une chance de savoir ce qui va arriver au personnage, Bucky est devenu le nouveau chef des Thunderbolts.

Il a dirigé une équipe composée d’Atlas, Moonstone, Mach-X et Fixer, dont la priorité était de protéger Kobik, une manifestation du Cosmic Cube. Son passage avec les Thunderbolts n’a pas duré longtemps car le Baron Zemo et les Masters of Evil ont semblé l’achever.

Marvel Studios n’a officiellement annoncé aucun projet de formation des Thunderbolts dans le MCU, mais la rumeur dit que cette production pourrait les introduire.

Les fans veulent voir les Thunderbolts dans le MCU depuis des années maintenant, mais jusqu’à présent, Zemo est le seul membre de l’équipe qui a été confirmé comme faisant partie de “ The Falcon and the Winter Soldier ”.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Erin Kellyman joue Songbird et Miki Ishikawa joue Jolt, tandis que des spéculations sur d’autres membres de la distribution des connaissances sans rôles confirmés suggèrent qu’ils jouent également les personnages de Thunderbolts.