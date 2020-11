Mexico.- Avec la première de la comédie musicale Ghost, l’ombre de l’amour, le prochain 16 décembre, la société Ocesa Teatro s’engage pour la relance du public et de l’économie, en faisant le premier pas, qui est de survivre.

Le producteur Morris Gilbert il a présenté le casting de cette mise en scène, comme un acte de foi, en se confiant dans l’assistance du public.

Agustín Argüello et Daiana Liparoti sont les protagonistes de Ghost, ils jouent Sam et Molly, le couple qui a ému des millions de cinéphiles dans les salles en 1990.

Alex Brizuela et Lorena de la Garza ils complètent le casting principal; 17 acteurs et chanteurs et danseurs participent.

Distribution de “Ghost”

Ghost raconte l’histoire d’un couple que même la mort prématurée et inattendue du protagoniste ne peut séparer. Le film mettait en vedette Demi Moore.

Le processus d’audition et les premières répétitions se sont déroulés en ligne et ont duré plusieurs mois, a expliqué Jaime Matarredona. Ils ont récemment commencé des essais en face à face avec toutes les mesures de sécurité, les tests COVID et le port de masques tout le temps.

Qu’ont dit les protagonistes?

Agustín Argüello:

«Nous faisons une véritable Odyssée, en créant une pièce en ces temps-ci, il n’y a pas d’histoire plus en phase avec le temps que Ghost. On se sent plus en sécurité qu’à la maison, avec toutes les mesures d’assainissement, on répète tout le temps avec des masques faciaux.

Avec cette histoire nous allons faire revenir le public petit à petit, nous avons un grand défi devant nous, que les gens soient encouragés à sortir et à récupérer cette activité, aller au théâtre.

Daiana Liparoti:

“Le jeu, ils ne savent pas à quel point c’est spectaculaire, j’ai vu la mise en scène en Espagne, et ce n’est pas loin derrière, ils seront surpris.”

Les producteurs prévoyaient que l’histoire de Ghost, l’ombre de l’amour, était plus théâtrale, ils ont donc assuré qu’elle sera appréciée plus qu’au cinéma.

«Le scénario est du même auteur que celui du film, il a la même essence, la transcendance au-delà de la mort; le film est très émouvant et au moment de le transférer à la comédie musicale il prend un autre rythme et devient totalement vertigineux ».

Ils ont ajouté qu’en plus d’être une histoire romantique, c’est aussi un thriller et que ce genre est inhabituel dans les comédies musicales.

La foi et l’espoir sont le pari des artistes et des producteurs, donc si les conditions de la pandémie le permettent, Ghost, l’ombre de l’amour, sera présenté en première le 16 décembre prochain, au théâtre San Rafael.

npq

