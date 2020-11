Une nouvelle ère s’ouvre pour l’avenir du personnage préféré de beaucoup qui continue la bataille du bien à travers l’espace et le temps avec un visage familier. Les enregistrements de ‘Doctor Who’ commencent avec Jodie Whittaker en tête une fois de plus.

Avec les mesures de sécurité nécessaires en raison de la pandémie actuelle, le casting pourra revenir aux enregistrements en toute sécurité, mais cette fois ce ne sera pas les onze épisodes habituels, les choses ont changé et maintenant ce sera huit.

Le tournage de ‘Doctor Who’ commence à Londres pour la treizième saison qui a vu de grands noms à chaque saison et que la dernière fois que nous l’avons vu, il a été enfermé dans une prison éternelle, mais les choses à l’extérieur ne sont pas meilleures, les ennemis redoutés comme Daleks reviendront et ses amis Yaz (joué par Mandip Gill), Ryan (joué par Tosin Cole) et Graham (joué par Bradley Walsh) prévoient de vivre sans elle.

«Au cours de cette année la plus étrange, l’équipe de production de« Doctor Who »a fait des merveilles pour remettre le spectacle en production. Nous sommes ravis de refaire le spectacle. Compte tenu de la complexité de la création de “ Doctor Who ” et des nouveaux protocoles de travail rigoureux de prévention COVID, il nous faudra un peu plus de temps pour filmer chaque épisode, ce qui signifie que nous prévoyons de finir avec huit épisodes, plutôt que le onze habitués. Mais je vous assure que l’ambition, l’humour, le plaisir et les frayeurs que vous attendez de Doctor Who continueront. Pour tout le monde dans le monde, c’est une période difficile, Mais le Docteur n’échappe jamais à un défi!“a révélé le showrunner Chris Chibnall.

«Nous sommes très heureux de déverrouillez le TARDIS, dépoussiérer le son et pouvoir recommencer à filmer pour la prochaine saison de Doctor Who. L’incroyable équipe de production et les acteurs ont fait des merveilles pour que nous puissions revenir au tournage en ces temps difficiles. Ça va être aussi amusant et plein d’action que jamais, avec plein de surprises », a ajouté Matt Strevens, producteur exécutif chez BBC Studios.

«Nous sommes ravis que le tournage de la saison 13 de Doctor Who soit en cours. L’équipe a tout mis en œuvre pour renvoyer le TARDIS à BBC One en toute sécurité. Nous sommes tous impatients de voir les aventures qui attendent le Docteur, mais en attendant son retour, nous savons que le spécial vacances est également en route », a ajouté Piers Wenger, contrôleur de BBC Drama.